Les Amplis à 11 en concert

De Nino Ferrer à Taylor Swift, les élèves et professeurs de la classe de Musiques Actuelles s’emparent de l’Auditorium pour y jouer les plus grands morceaux.

Un programme varié allant de la chanson française en passant par un instant pop ou même de rock avec Radio Head.

Venez redécouvrir ou découvrir des hits inoubliables !

Les classes du départements de Musiques actuelles se réunissent pour un concert au programme audacieux !

Le vendredi 19 décembre 2025

de 19h00 à 21h45

gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

