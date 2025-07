LES AMUSICALES Chanac

Concert de Musique de Classique par les professeurs d’Amusel à l’église de Chanac à 20h30, entrée libre.

Informations au 04 66 48 29 28

Eglise de Chanac Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28

English :

Classical music concert by Amusel teachers at Chanac church at 8:30pm, free admission.

Information on 04 66 48 29 28

German :

Klassikkonzert der Lehrer von Amusel in der Kirche von Chanac um 20:30 Uhr, freier Eintritt.

Informationen unter 04 66 48 29 28

Italiano :

Concerto di musica classica degli insegnanti Amusel nella chiesa di Chanac alle 20.30, ingresso libero.

Informazioni al numero 04 66 48 29 28

Espanol :

Concierto de música clásica de los profesores de Amusel en la iglesia de Chanac a las 20.30 h, entrada gratuita.

Información en el 04 66 48 29 28

