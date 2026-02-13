Les Ancêtres du Futur, AMR / Sud des Alpes, Genève
Les Ancêtres du Futur 16 – 19 février AMR / Sud des Alpes
Prix libre et conscient
Début : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T23:00:00+01:00
Fin : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00
Quatre soirées de concert du 16 au 19 février
« prix libre et conscient » à la cave de l’AMR
À quoi s’attendre ? Difficile à dire… Un choc esthétique, certainement !
Entre charme désuet et espoir angoissé du futur…
Une chose est claire, éclair, éclaire : des méandres du passé surgissent des formes inédites, improvisées, folles, kitsch assumées, écrites, urgentes, contrastées, inclassables, fulgurantes.
Un croisement magique entre anachronisme et musique.
Florence Melnotte, kaoscilator, piano, synthétiseur, voix
Sylvain Fournier, batterie, voix
Louis Billette, saxophones, bugle, voix
AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève
Saison 25-26
