Les Ancêtres du Futur, AMR / Sud des Alpes, Genève

Les Ancêtres du Futur 16 – 19 février AMR / Sud des Alpes

Prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T20:30:00+01:00 – 2026-02-16T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:30:00+01:00 – 2026-02-19T23:00:00+01:00

Quatre soirées de concert du 16 au 19 février

« prix libre et conscient » à la cave de l’AMR

À quoi s’attendre ? Difficile à dire… Un choc esthétique, certainement !

Entre charme désuet et espoir angoissé du futur…

Une chose est claire, éclair, éclaire : des méandres du passé surgissent des formes inédites, improvisées, folles, kitsch assumées, écrites, urgentes, contrastées, inclassables, fulgurantes.

Un croisement magique entre anachronisme et musique.

Florence Melnotte, kaoscilator, piano, synthétiseur, voix

Sylvain Fournier, batterie, voix

Louis Billette, saxophones, bugle, voix

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Saison 25-26

DR