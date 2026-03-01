Les anches en scène

Le conservatoire propose un programme dédié au quatuor d’anches, formation réunissant hautbois, clarinette, saxophone et basson. Conçu comme un temps fort pédagogique et artistique, cet événement met en lumière les timbres, les couleurs et les textures propres à cette famille instrumentale.

Dans le cadre des ateliers organisés à cette occasion, les élèves des classes de hautbois, clarinette, saxophone et basson travailleront en petits ensembles constitués spécialement pour l’événement. Trois quatuors d’élèves seront ainsi formés afin d’explorer un répertoire français écrit pour cette formation, offrant à chacun l’opportunité de développer son écoute, sa cohésion et sa compréhension des enjeux propres au jeu en ensemble.

En complément des ateliers, un concert des professeurs viendra illustrer la diversité et la qualité du répertoire. Le programme inclura notamment des extraits du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, œuvre du répertoire français du début du XXᵉ siècle, témoignant de la richesse du quatuor d’anches.

Le public pourra ainsi retrouver sur scène :

Stéphanie Carne (clarinette)

Carl-Emmanuel Fisbach (saxophone)

Marika Lombardi (hautbois)

Antoine Pecqueur (basson)

Cet événement constitue une occasion privilégiée de découvrir la singularité de cette formation instrumentale et de valoriser le travail conjoint des élèves et des équipes pédagogiques.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h30 à 17h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

