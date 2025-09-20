Les anciennes îles de Loire par l’approche naturaliste Village du Migron, Frossay Frossay

Découverte du paysage estuarien, de l’histoire du site, de la faune et de la flore.

Samedi de 9h à 12h

RDV : Indiqué lors de l’inscription

Animation limitée à 20 pers. par groupe – sur réservation par mail : guillaume.cochard@loire-atlantique.fr

Org. par : Département de Loire-Atlantique

Village du Migron, Frossay Le migron frossay Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240272432 https://en.saint-brevin.com/basse-loire-canal.html [{« link »: « mailto:guillaume.cochard@loire-atlantique.fr »}] Le Migron est un village de Frossay, en bordure de Canal. On peut aujourd’hui y pratiquer différentes activités nautiques, il y a un parcours patrimoine qui retrace l’histoire du village, une salle d’exposition. C’est un lieu de départ idéal pour de belles randonnées. parkings gratuit à proximité

société des historiens du pays de retz