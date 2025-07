Les anciens palaces le Splendide, le Royal et l’Excelsior RDV Devant les grilles du Splendide, 31 rue Georges 1er Aix-les-Bains

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Replongez au temps de la Belle Epoque et dans la vie de Palace d’hier et d’aujourd’hui

English :

Step back in time to the Belle Epoque and Palace life past and present

German :

Tauchen Sie ein in die Zeit der Belle Epoque und in das Leben von Palace früher und heute

Italiano :

Tornate indietro nel tempo alla Belle Epoque e alla vita del Palazzo di ieri e di oggi

Espanol :

Retroceda en el tiempo hasta la Belle Epoque y la vida del Palace de ayer y de hoy

