LES ANCIENS THERMES DE FONTCAUDE À JUVIGNAC Montpellier

26 Rue de Bologne Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-07 2026-03-03

Partez à la découverte des anciens thermes de Juvignac !

Grâce à sa source d’eau naturellement chaude et aux propriétés thérapeutiques prouvées, Juvignac a pu, dès le milieu du XIXème siècle, devenir une ville thermale reconnue pendant près de dix ans. Des vestiges de ces anciens thermes subsistent au cœur du parc des Thermes à Juvignac que votre guide vous proposera de découvrir.

N’oubliez pas votre gourde pour peut-être repartir avec un souvenir rafraichissant de l’eau minérale de la source de la Valadière coulant toujours dans les lieux.

Accès à l’intérieur du bâtiment des Thermes non inclus

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’arrêt de Tramway « Halles de la Paillade » (ligne 1) 26 rue de Bologne

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. .

26 Rue de Bologne Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

Discover Juvignac’s ancient thermal baths!

Thanks to its naturally warm spring water with proven therapeutic properties, Juvignac became a well-known spa town in the mid-19th century, and remained so for almost a decade. Remains of the old thermal baths can still be seen in the heart of the Parc des Thermes in Juvignac, which your guide will show you around.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die alten Thermen von Juvignac!

Dank seiner natürlich warmen Wasserquelle mit nachgewiesenen therapeutischen Eigenschaften konnte sich Juvignac ab Mitte des 19. Jahrhunderts für fast zehn Jahre zu einer anerkannten Thermalstadt entwickeln. Die Überreste dieser alten Thermen sind im Herzen des Parc des Thermes in Juvignac erhalten geblieben, den Sie mit Ihrem Reiseführer erkunden können.

Italiano :

Scoprite le antiche terme di Juvignac!

Grazie all’acqua di sorgente naturalmente calda e alle sue comprovate proprietà terapeutiche, Juvignac è stata in grado di diventare una rinomata città termale per quasi dieci anni a partire dalla metà del XIX secolo. I resti di queste antiche terme sono ancora visibili nel cuore del Parc des Thermes di Juvignac, che la guida vi farà visitare.

Espanol :

¡Descubra las antiguas termas de Juvignac!

Gracias a sus aguas termales naturales y a sus propiedades terapéuticas demostradas, Juvignac pudo convertirse en una conocida ciudad balneario durante casi diez años a partir de mediados del siglo XIX. Los vestigios de estas antiguas termas aún pueden verse en el corazón del Parque de las Termas de Juvignac, que su guía le mostrará.

