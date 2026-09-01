Informations pratiques

Le Teich

Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique

16 Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

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16 Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 14 40 25 angesdubassin@gmail.com

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English : Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique

L’événement Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique Le Teich a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Le Teich