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AGENDA · Le Teich

Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique Le Teich

samedi 26 septembre 2026 · Le Teich

Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique Le Teich

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
16 Rue du Port
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif

Le Teich

Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique

16 Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

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16 Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 14 40 25  angesdubassin@gmail.com

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English : Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique

L’événement Les anges du Bassin Inauguration de la ferme pédagogique Le Teich a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Le Teich

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