Les Anges et le ramoneur compagnie Le passage + feu d’artifice VallonScènes Vallons-de-l’Erdre

Les Anges et le ramoneur compagnie Le passage + feu d’artifice VallonScènes

MCL Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Connaissez-vous l’histoire du ramoneur ? C’était un brave gars qui trimait jours et nuits, dans les cheminées et sur les toits…

Une balade contée qui commence par une rencontre, celle de nos deux géants un peu espiègles avec un petit ramoneur, pauvre bougre esseulé, et son inséparable compagnon, oiseau de cheminée. Notre chauffagiste n’a plus une cheminée à ramoner. Les deux êtres compères l’accompagnent avec tendresse, ils l’invitent à regarder autrement ce qui l’entoure probablement avec les yeux de la confiance.

Spectacle suivi d’une marche aux lampions jusqu’au plan d’eau de Freigné d’où sera tiré un feu d’artifice. Vin et chocolat chauds proposés par l’association Saint-Mars Culture et Animation. .

MCL Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

English :

« Do you know the story of the chimney sweep? He was a good fellow who toiled day and night, in chimneys and on roofs… »

German :

« Kennen Sie die Geschichte vom Schornsteinfeger? Er war ein guter Mann, der Tag und Nacht in den Schornsteinen und auf den Dächern schuftete… »

Italiano :

« Conoscete la storia dello spazzacamino? Era un bravo ragazzo che lavorava giorno e notte nei camini e sui tetti?

Espanol :

« ¿Conoces la historia del deshollinador? ¿Era un buen tipo que trabajaba día y noche en chimeneas y tejados?

