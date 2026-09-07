Les Anges Musiciens, Abbaye de Murbach, Murbach

Informations pratiques

Les Anges Musiciens Dimanche 13 septembre, 14h30 Abbaye de Murbach Ain

Festival Voix et Routes Romanes https://www.billetweb.fr/escapade-7-les-anges-musiciens-obsidienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:30:00+02:00

Obsidienne fait (re)découvrir l’incroyable variété de la chanson médiévale européenne en s’inspirant des merveilleuses représentations d’anges musiciens dans l’iconographie médiévale. Mais que reste-t-il du Moyen-Âge dans la musique traditionnelle d’aujourd’hui ? Au cours de ce concert, pas moins d’une vingtaine d’instruments sont présentés et joués : certains sont directement issus de la recherche musicologique, d’autres viennent de pays où les techniques de lutherie ont peu changé depuis la période médiévale. Cantigas de Santa Maria et chansons sépharades, carole et jigs ou reels, manuscrit de Bayeux et chants ou danses traditionnelles de nos régions se côtoient dans un lignage et cousinage régénérants.

Abbaye de Murbach 1 Rue de l’Église Murbach Murbach 68530 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

OBSIDIENNE / Emmanuel BONNARDOT

Hervé Letourneur