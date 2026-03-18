Les animations d’avril à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

La une de demain | Atelier Labo des histoires

Dans le cadre du festival « En Quête d’info », la bibliothèque invite les enfants à se glisser dans la peau de journalistes pour concevoir la Une de leur propre média. Accompagnés par le Labo des Histoires, les apprentis reporters s’initieront au décryptage de l’actualité en apprenant à vérifier les faits et à hiérarchiser l’information avec discernement.

Le samedi 11 avril | 15h sur inscription. De 9 à 12 ans.

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Les gardiens du numérique | Escape Game

Alerte cyberattaque : les Gardiens sont absents et vous avez 30 minutes pour stopper les plans machiavéliques de BlackHat ! Devenez un héros du numérique grâce à cet escape game immersif mêlant réalité augmentée et défis physiques pour protéger le web.

Du jeudi 2 au samedi 18 avril | Entrée libre. À partir de 9 ans.

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Les rendez-vous réguliers

Contine-moi une histoire

Samedi 11 et 18 avril | 10h30, pour les moins de 3 ans.

Samedi 11 avril | 11h pour les 3 ans et +

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P’tit ciné

Mercredi 8 avril | 14h30 sur inscription, à partir de 5 ans.

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L’atelier « à la manière de… » Katsumi Komagata

Mercredi 15 avril | 14h sur inscription, à partir de 6 ans

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Soirée Jeux de société

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de

stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du

5è et 6è !

Samedi 18 avril | 18h à 22h à la bibliothèque Rainer Maria Rilke

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À venir

Jeu des portraits et Atelier kamishibaï à la mairie du 5e dans le cadre du festival Quartier du livre, Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi…

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du mercredi 01 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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