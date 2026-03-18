Les animations d’avril à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Les animations d’avril à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 1 avril 2026.
La une de demain | Atelier Labo des histoires
Dans le cadre du festival « En Quête d’info », la bibliothèque invite les enfants à se glisser dans la peau de journalistes pour concevoir la Une de leur propre média. Accompagnés par le Labo des Histoires, les apprentis reporters s’initieront au décryptage de l’actualité en apprenant à vérifier les faits et à hiérarchiser l’information avec discernement.
Le samedi 11 avril | 15h sur inscription. De 9 à 12 ans.
Les gardiens du numérique | Escape Game
Alerte cyberattaque : les Gardiens sont absents et vous avez 30 minutes pour stopper les plans machiavéliques de BlackHat ! Devenez un héros du numérique grâce à cet escape game immersif mêlant réalité augmentée et défis physiques pour protéger le web.
Du jeudi 2 au samedi 18 avril | Entrée libre. À partir de 9 ans.
Les rendez-vous réguliers
Contine-moi une histoire
Samedi 11 et 18 avril | 10h30, pour les moins de 3 ans.
Samedi 11 avril | 11h pour les 3 ans et +
P’tit ciné
Mercredi 8 avril | 14h30 sur inscription, à partir de 5 ans.
L’atelier « à la manière de… » Katsumi Komagata
Mercredi 15 avril | 14h sur inscription, à partir de 6 ans
Soirée Jeux de société
Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de
stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du
5è et 6è !
Samedi 18 avril | 18h à 22h à la bibliothèque Rainer Maria Rilke
À venir
Jeu des portraits et Atelier kamishibaï à la mairie du 5e dans le cadre du festival Quartier du livre, Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi…
Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.
Du mercredi 01 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
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