Les animations de décembre à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris lundi 1 décembre 2025.
Spectacle musical | Tèmpi Tèmtoa avec Barbara Glet et Louis Galliot
Tèmpi Tèmtoa est un spectacle multisensoriel mêlant chant, percussions, danse et marionnettes, destiné aux jeunes enfants et leurs parents. Cette ode à la tendresse célèbre la complicité qui se tisse dans chaque famille entre les tout-petits et leur entourage.
Samedi 6 décembre | 10h30, à destination d’enfants de 6 mois à 5 ans et leurs accompagnant.e.s
Spectacle Plume & Pitch
Un spectacle poétique de la compagnie Dire encore, créé par Stéphanie Lanoy et Nicolas Mège, qui invite les enfants de 18 mois à 5 ans à un voyage féérique autour du livre, où sons, mots et images s’animent pour une aventure magique en famille.
Le samedi 13 décembre 2025 | 1ère séance à 10h15, 2ème séance à 11h30. De 18 mois à 5 ans
Sur inscription
Rencontre avec un photographe animalier : Jonathan Doval
Rencontrez Jonathan, photographe globe-trotter passionné par le monde animal, qui plonge régulièrement dans les eaux arctiques de Norvège pour capturer des images saisissantes d’orques et de baleines. Installé en région parisienne, il immortalise aussi la faune sauvage des villes et forêts locales.
Mercredi 17 décembre | 14h30, à partir de 9 ans, sur inscription
L’original du mois | Exposition de jeux d’artistes du fonds patrimonial Heure Joyeuse
Dans le cadre du temps fort des bibliothèques de la ville de Paris autour du jeu intitulé « Case départ », découvrez une sélection de jeux d’artistes issus des collections du fonds patrimonial heure joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan.
Du mardi 2 au mercredi 31 décembre 2025 |
entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque L’Heure Joyeuse
Les rendez-vous réguliers
Contine-moi une histoire
Samedi 13 et 20 décembre | 10h30 pour les moins de 3 ans +
Samedi 20 décembre | 11h, à partir de 4 ans
P’tit ciné de noël
Mercredi 10 décembre | 14h30 sur inscription, à partir de 6 ans
Soirée Jeux de société
Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de
stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du
5è et 6è !
Samedi 13 décembre | 18h à 20h à la bibliothèque L’Heure Joyeuse
À venir
Spectacle Strong Doudou !, Les nuits de la lecture, Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi
Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.
Du lundi 01 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :
gratuit Tout public.
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/