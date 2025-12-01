Les animations de décembre à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Spectacle musical | Tèmpi Tèmtoa avec Barbara Glet et Louis Galliot

Tèmpi Tèmtoa est un spectacle multisensoriel mêlant chant, percussions, danse et marionnettes, destiné aux jeunes enfants et leurs parents. Cette ode à la tendresse célèbre la complicité qui se tisse dans chaque famille entre les tout-petits et leur entourage.

Samedi 6 décembre | 10h30, à destination d’enfants de 6 mois à 5 ans et leurs accompagnant.e.s

Spectacle Plume & Pitch

Un spectacle poétique de la compagnie Dire encore, créé par Stéphanie Lanoy et Nicolas Mège, qui invite les enfants de 18 mois à 5 ans à un voyage féérique autour du livre, où sons, mots et images s’animent pour une aventure magique en famille.

Le samedi 13 décembre 2025 | 1ère séance à 10h15, 2ème séance à 11h30. De 18 mois à 5 ans

Sur inscription

Rencontre avec un photographe animalier : Jonathan Doval

Rencontrez Jonathan, photographe globe-trotter passionné par le monde animal, qui plonge régulièrement dans les eaux arctiques de Norvège pour capturer des images saisissantes d’orques et de baleines. Installé en région parisienne, il immortalise aussi la faune sauvage des villes et forêts locales.

Mercredi 17 décembre | 14h30, à partir de 9 ans, sur inscription

L’original du mois | Exposition de jeux d’artistes du fonds patrimonial Heure Joyeuse

Dans le cadre du temps fort des bibliothèques de la ville de Paris autour du jeu intitulé « Case départ », découvrez une sélection de jeux d’artistes issus des collections du fonds patrimonial heure joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan.

Du mardi 2 au mercredi 31 décembre 2025 |

entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque L’Heure Joyeuse

Les rendez-vous réguliers

Contine-moi une histoire

Samedi 13 et 20 décembre | 10h30 pour les moins de 3 ans +

Samedi 20 décembre | 11h, à partir de 4 ans

P’tit ciné de noël

Mercredi 10 décembre | 14h30 sur inscription, à partir de 6 ans

Soirée Jeux de société

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de

stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du

5è et 6è !

Samedi 13 décembre | 18h à 20h à la bibliothèque L’Heure Joyeuse

À venir

Spectacle Strong Doudou !, Les nuits de la lecture, Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du lundi 01 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/