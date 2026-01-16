Les animations de février à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Fête de clôture des Mordus du Manga : une journée 100 % Japon

Vous avez voté pour vos manga préférés à L’Heure Joyeuse ! Les résultats seront enfin dévoilés lors d’un après-midi festif à la Médiathèque Virginia Woolf.

Pour clôturer l’édition des Mordus du Manga, plusieurs bibliothèques du réseau de la Ville de Paris s’unissent pour vous proposer une grande fête célébrant la culture japonaise, la créativité et le plaisir de lire. Une journée conviviale ouverte à tous, avec des animations pensées pour les petits comme pour les plus grands.

Samedi 7 février | De 14 à 18h. Entrée libre. Médiathèque Virginia Woolf, 4 rue Germaine Krull, Paris 13e

Les rendez-vous réguliers

Contine-moi une histoire

Samedi 7, 14, 21 février | 10h30, pour les moins de 3 ans

Samedi 7 février | 11h pour les 3 ans et +

P’tit ciné

Mercredi 4 février | 14h30 sur inscription, à partir de 4 ans

Soirée Jeux de société

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de

stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du

5è et 6è !

Samedi 14 février | 18h à 22h à la bibliothèque des Littératures policières

Atelier Nouvel an Chinois

Samedi 21 février | 14h sur inscription, à partir de 8 ans

À venir

Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi, L’atelier du samedi Atelier d’écriture poétique avec Lola Arouasse

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du dimanche 01 février 2026 au samedi 28 février 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



