Les animations de janvier à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Strong Doudou ! | Spectacle avec Aurélie Loiseau

Strong doudou ! est un tour de chants doudoutesque en hommage aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green, en lien avec son album Voilà voilà chez Didier Jeunesse.

Samedi 24 janvier | 1ère séance à 10h30, 2ème séance à 11h15. De 18 mois à 5 ans

Les rendez-vous réguliers

Contine-moi une histoire

Samedi 10, 17, 31 janvier | 10h30, pour les moins de 3 ans

Samedi 10 janvier pour les 3 ans et +

P’tit ciné

Mercredi 14 janvier | 14h30 sur inscription, à partir de 4 ans

Soirée Jeux de société

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de

stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du

5è et 6è !

Samedi 17 janvier | 18h à 22h à la bibliothèque André Malraux

L’atelier « à la manière de… » Janik Coat

Mercredi 21 janvier | 14h sur inscription, à partir de 6 ans

À venir

Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/