Les animations de janvier à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris jeudi 1 janvier 2026.
Strong Doudou ! | Spectacle avec Aurélie Loiseau
Strong doudou ! est un tour de chants doudoutesque en hommage aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green, en lien avec son album Voilà voilà chez Didier Jeunesse.
Samedi 24 janvier | 1ère séance à 10h30, 2ème séance à 11h15. De 18 mois à 5 ans
Les rendez-vous réguliers
Contine-moi une histoire
Samedi 10, 17, 31 janvier | 10h30, pour les moins de 3 ans
Samedi 10 janvier pour les 3 ans et +
P’tit ciné
Mercredi 14 janvier | 14h30 sur inscription, à partir de 4 ans
Soirée Jeux de société
Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de
stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du
5è et 6è !
Samedi 17 janvier | 18h à 22h à la bibliothèque André Malraux
L’atelier « à la manière de… » Janik Coat
Mercredi 21 janvier | 14h sur inscription, à partir de 6 ans
À venir
Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi
Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.
Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :
gratuit Tout public.
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/