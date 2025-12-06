LES ANIMATIONS DE LA MJC DÉCEMBRE

Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13

Les animations de la MJC pour le mois de décembre, pour les petits et les grands, sur des thèmes variés. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 93 80 85

English :

The MJC’s activities for October, for young and old alike, on a variety of themes.

