LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Salle des fêtes de Noueilles Noueilles
LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Salle des fêtes de Noueilles Noueilles samedi 25 avril 2026.
Noueilles
LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH
Salle des fêtes de Noueilles 4 Moutounie Noueilles Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-14
L’association Mitch propose diverses animations karaoké, concours fléchettes, journée Archery Tag et Babyfoot géant à la salle des fêtes et sur le Champ de foire de Noueilles.
L’association _Mitch_ propose diverses animations karaoké, concours fléchettes, journée Archery Tag et Babyfoot géant à la salle des fêtes et sur le Champ de foire de Noueilles.
Boissons et restauration sur place. .
Salle des fêtes de Noueilles 4 Moutounie Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie issusmitch@gmail.com
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English :
The Mitch association offers a variety of events: karaoke, darts competition, Archery Tag day and giant table soccer at the Salle des Fêtes and the Champ de Foire in Noueilles.
L’événement LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Noueilles a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE