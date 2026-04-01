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LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Salle des fêtes de Noueilles Noueilles

LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Salle des fêtes de Noueilles Noueilles

LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Salle des fêtes de Noueilles Noueilles samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Noueilles

Adresse : 4 Moutounie

Ville : 31450 Noueilles

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Noueilles

LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH

Salle des fêtes de Noueilles 4 Moutounie Noueilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-14

L’association Mitch propose diverses animations karaoké, concours fléchettes, journée Archery Tag et Babyfoot géant à la salle des fêtes et sur le Champ de foire de Noueilles.
L’association _Mitch_ propose diverses animations karaoké, concours fléchettes, journée Archery Tag et Babyfoot géant à la salle des fêtes et sur le Champ de foire de Noueilles.
Boissons et restauration sur place.   .

Salle des fêtes de Noueilles 4 Moutounie Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie   issusmitch@gmail.com

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English :

The Mitch association offers a variety of events: karaoke, darts competition, Archery Tag day and giant table soccer at the Salle des Fêtes and the Champ de Foire in Noueilles.

L’événement LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Noueilles a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE