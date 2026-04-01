LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Salle des fêtes de Noueilles Noueilles

Noueilles

LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH

Salle des fêtes de Noueilles 4 Moutounie Noueilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-14

L’association Mitch propose diverses animations karaoké, concours fléchettes, journée Archery Tag et Babyfoot géant à la salle des fêtes et sur le Champ de foire de Noueilles.

L’association _Mitch_ propose diverses animations karaoké, concours fléchettes, journée Archery Tag et Babyfoot géant à la salle des fêtes et sur le Champ de foire de Noueilles.

Boissons et restauration sur place. .

Salle des fêtes de Noueilles 4 Moutounie Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie issusmitch@gmail.com

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English :

The Mitch association offers a variety of events: karaoke, darts competition, Archery Tag day and giant table soccer at the Salle des Fêtes and the Champ de Foire in Noueilles.

L’événement LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION MITCH Noueilles a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE