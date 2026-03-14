Les animations de L’Echoppe des Galopins TARBES Tarbes

Les animations de L’Echoppe des Galopins

TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez un programme rondement animé par une joyeuse équipe !

SAMEDI 11 AVRIL à 20h

CONCERT Appaloosa

Du rock country bien engagé et maîtrisé sur le bout des doigts par des artistes incontournables de la scène Tarbaise !

SAMEDI 18 AVRIL à 20h

BLINDTEST

Eustache met les pieds à l’Echoppe pour prendre possession des lieux, du micro et surtout de la musique pour animer votre soirée Blindtest dont le thème sera dévoilé au dernier moment !

SAMEDI 25 AVRIL à 20h

MICRO OUVERT

T’as un talent caché ?! T’as des projets artistiques ?! Tu veux nous lire tes textes ?!

Avec ou sans instruments, seul ou à plusieurs, l’Echoppe te laisse son micro et son public le temps d’une soirée.

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TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 46 17 23 lechoppedesgalopins@hotmail.com

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English :

Discover a program brought to life by a cheerful team!

SATURDAY APRIL 11 at 8pm

CONCERT Appaloosa

Committed country rock, mastered to the fingertips by some of Tarbaise’s best-known artists!

SATURDAY APRIL 18 at 8pm

BLINDTEST

Eustache sets foot at l’Echoppe to take possession of the stage, the microphone and, above all, the music to liven up your Blindtest evening, the theme of which will be revealed at the last minute!

SATURDAY APRIL 25 at 8pm

MICRO OPEN

Do you have a hidden talent? Do you have any artistic projects? Would you like to read us your lyrics?

With or without instruments, alone or with others, l’Echoppe gives you its microphone and its audience for one evening.

L’événement Les animations de L’Echoppe des Galopins Tarbes a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de Tarbes|CDT65