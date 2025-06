Les animations de l’été à bord de La Demoiselle Pont d’embarquement La Demoiselle Cognac 2 juillet 2025 18:00

Charente

11 Quai des Flamands
Cognac
Charente

Début : Mercredi 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-08-27 20:00:00

2025-07-02

Embarquez sur La Demoiselle et profitez d’animations variées tout l’été !

Pont d’embarquement La Demoiselle 11 Quai des Flamands

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71

English :

Come aboard La Demoiselle and enjoy a wide range of activities all summer long!

German :

Gehen Sie an Bord der La Demoiselle und genießen Sie den ganzen Sommer über abwechslungsreiche Animationen!

Italiano :

Salite a bordo de La Demoiselle e godetevi un’ampia gamma di attività per tutta l’estate!

Espanol :

Suba a bordo de La Demoiselle y disfrute de un amplio abanico de actividades durante todo el verano

