Les animations de Noël à Figeac

divers lieux dans la ville Figeac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Noël à Figeac vous invite à vivre une ambiance festive dans tout le centre-ville avec des déambulations musicales, des animations pour enfants, des gourmandises, des concerts et la venue du Père Noël

Noël à Figeac vous invite à vivre une ambiance festive dans tout le centre-ville avec des déambulations musicales, des animations pour enfants, des gourmandises, des concerts et la venue du Père Noël. Chaque jour, de nouvelles surprises vous attendent pour faire vivre la magie de Noël en famille.

proposé par l’association des commerçants de Figeac cœur de vie ! .

divers lieux dans la ville Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 14 05 38 12

English :

Christmas in Figeac invites you to experience a festive atmosphere throughout the town center with musical processions, children’s entertainment, delicacies, concerts and the arrival of Santa Claus

L’événement Les animations de Noël à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Figeac