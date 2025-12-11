Les animations de Noël du centre-ville

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-21

L’association du centre-ville Perroz Centre vous offre un programme varié pour les fêtes de fin d’année.

Déambulation du Père Noël . Balades à poney .Balades en Petit Train … Boutiques ouvertes le dimanche 21 décembre. .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 36 66 32 06

