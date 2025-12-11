Les animations de Noël du centre-ville Perros-Guirec
dimanche 21 décembre 2025.
Les animations de Noël du centre-ville
Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : 2025-12-21 à 2025-12-30
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-21
L’association du centre-ville Perroz Centre vous offre un programme varié pour les fêtes de fin d’année.
Déambulation du Père Noël . Balades à poney .Balades en Petit Train … Boutiques ouvertes le dimanche 21 décembre. .
Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 36 66 32 06
