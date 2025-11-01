Les animations de novembre à l’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Les animations de novembre à l’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 1 novembre 2025.

Tournoi Switch : Just Dance ! | Finale



Affrontez-vous sur « JUST DANCE ! » lors d’une finale endiablée entre les 6 équipes qualifiées.

Samedi 8 novembre,

de 14h à 17h30, à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (6 équipes qualifiées)

Festival Close up | Le (mensonge) des trois petits cochons

Atelier créatif mêlant architecture et imagination autour des Trois Petits Cochons, où les enfants découvrent la construction écoresponsable en réalisant des maquettes.

Mercredi 19 novembre | 15h, sur inscription, à partir de 6 ans

Festival Close up | Ciné-concerts burlesque

Une plongée jubilatoire dans l’univers burlesque de Buster Keaton à travers trois courts-métrages cultes, accompagnés en direct par les musiciens Frédéric Pérol et Julien Coulon. Claviers, basses électroniques, guitares et mandoline dialoguent avec les images muettes pour redonner vie, rythme et émotion à l’un des maîtres du comique du cinéma.

Samedi 22 novembre | 15h, sur inscription, à partir de 5 ans

Atelier, parcours sensoriel | avec l’illustratrice Pénélope

Inspiré du livre La nature au bout des doigts, cet atelier invite les enfants à découvrir la nature autrement, en éveillant leurs sens à travers un parcours tactile et sensoriel.

Samedi 29 novembre | 10h15, sur inscription, à partir de 2 ans

Atelier en langue des signes | avec l’illustratrice Pénélope

Atelier d’initiation à la langue des signes pour tout-petits mêlant gestes, comptines et poèmes, visant à découvrir la communication non verbale et à apprendre des mots et poèmes en LSF. Ces acquis pourront servir au quotidien afin de favoriser l’inclusion des personnes sourdes ou malentendantes.

Samedi 29 novembre | 11h, sur inscription, à partir de 3 ans

Rendez-vous réguliers

Atelier du mercredi : À la manière d’Anouck Boisrobert



Mercredi 26 novembre | 14h, sur inscription à partir de 5 ans

Contine-moi une histoire

Samedi 8, 15 et 22 novembre | 10h30 pour les moins de 3 ans

Samedi 8 novembre | 11h à partir de 4 ans



Avec les bibliothèque du 5è et 6è

Soirée Jeux de société

Bibliothèque André Malraux, le samedi 15 novembre de 18h à 22h

À venir en Décembre

Spectacle musical Tèmpi Tèmtoa, ,Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi, Rencontre avec le photographe animalier Jonathan Doval, Spectacle Plume & Pitch

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du samedi 01 novembre 2025 au lundi 01 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/