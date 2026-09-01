Les animations de septembre 2026 à la médiathèque de Coulounieix Coulounieix-Chamiers
mercredi 16 septembre 2026 · Coulounieix-Chamiers
Informations pratiques
Coulounieix-Chamiers
Les animations de septembre 2026 à la médiathèque de Coulounieix
Médiathèque Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
En cette rentrée, l’équipe de la médiathèque François-Rabelais enrichit encore ses
activités !
Le 16/9: Atelier création de jeux
Le 23/9: Chasse aux indices
Le 30/9: Jeux sur place
En cette rentrée, l’équipe de la médiathèque François-Rabelais enrichit encore ses
activités !
Le 16/9: Atelier création de jeux
Le 23/9: Chasse aux indices
Le 30/9: Jeux sur place .
Médiathèque Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 03 02
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English : Les animations de septembre 2026 à la médiathèque de Coulounieix
As the new term begins, the team at the François-Rabelais Media Centre is expanding its
programme of activities even further!
16 September: Game-making workshop
23 September: Treasure hunt
30 September: Games at the centre
L’événement Les animations de septembre 2026 à la médiathèque de Coulounieix Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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