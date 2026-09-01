Informations pratiques

Coulounieix-Chamiers

Les animations de septembre 2026 à la médiathèque de Coulounieix

Médiathèque Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

En cette rentrée, l’équipe de la médiathèque François-Rabelais enrichit encore ses

activités !

Le 16/9: Atelier création de jeux

Le 23/9: Chasse aux indices

Le 30/9: Jeux sur place

En cette rentrée, l’équipe de la médiathèque François-Rabelais enrichit encore ses

activités !

Le 16/9: Atelier création de jeux

Le 23/9: Chasse aux indices

Le 30/9: Jeux sur place .

Médiathèque Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 03 02

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English : Les animations de septembre 2026 à la médiathèque de Coulounieix

As the new term begins, the team at the François-Rabelais Media Centre is expanding its

programme of activities even further!

16 September: Game-making workshop

23 September: Treasure hunt

30 September: Games at the centre

L’événement Les animations de septembre 2026 à la médiathèque de Coulounieix Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux