Les animations des vacances Arinthod Recyclerie Arinthod

Les animations des vacances Arinthod

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Pendant les vacances, participez à des matinées spécialement conçues pour les familles des ateliers créatifs pour stimuler l’imagination, et des activités de réemploi et d’upcycling pour apprendre à donner une seconde vie aux objets tout en s’amusant.

Participez à un atelier origami et fleurs en tissus ! Découpage, pliage et collage pour ces ateliers créatifs à faire en famille ! Le 18 février de 14h à 16h à la recyclerie d’Arinthod.

Ouvert à tous, entrée libre. .

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

