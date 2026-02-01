Les animations des vacances Arinthod Recyclerie Arinthod
Les animations des vacances Arinthod Recyclerie Arinthod mercredi 18 février 2026.
Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Pendant les vacances, participez à des matinées spécialement conçues pour les familles des ateliers créatifs pour stimuler l’imagination, et des activités de réemploi et d’upcycling pour apprendre à donner une seconde vie aux objets tout en s’amusant.
Participez à un atelier origami et fleurs en tissus ! Découpage, pliage et collage pour ces ateliers créatifs à faire en famille ! Le 18 février de 14h à 16h à la recyclerie d’Arinthod.
Ouvert à tous, entrée libre. .
39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91
