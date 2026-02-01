Les animations des vacances- Orgelet Recyclerie Orgelet
Les animations des vacances- Orgelet Recyclerie Orgelet mercredi 11 février 2026.
Les animations des vacances- Orgelet
Recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet Jura
Gratuit
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Pendant les vacances, participez à des matinées spécialement conçues pour les familles des ateliers créatifs pour stimuler l’imagination, et des activités de réemploi et d’upcycling pour apprendre à donner une seconde vie aux objets tout en s’amusant.
Venez fabriquer des masques de carnaval uniques en tissus, perles et matériaux recyclés. Un moment créatif et zéro déchet à partager en famille ! Le 11 février de 10h à 12h
Ouvert à tous, entrée libre. .
Recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91
