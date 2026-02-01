Les animations des vacances Orgelet Recyclerie Orgelet

Les animations des vacances Orgelet

Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Pendant les vacances, participez à des matinées spécialement conçues pour les familles des ateliers créatifs pour stimuler l’imagination, et des activités de réemploi et d’upcycling pour apprendre à donner une seconde vie aux objets tout en s’amusant.

Participez à un atelier origami et fleurs en tissus ! Découpage, pliage et collage pour ces ateliers créatifs à faire en famille ! Le 18 février de 10h à 12h à la recyclerie d’Orgelet.

Ouvert à tous, entrée libre. .

Recyclerie 3 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les animations des vacances Orgelet

L’événement Les animations des vacances Orgelet Orgelet a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE