Les animations d’hiver au musée de l’Aviation

Musée Européen de L’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Deux après-midis d’animations au musée au milieu des avions pour les familles avec des animations et une visite du musée.

Musée Européen de L’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com

English :

Two afternoons of activities at the museum among the aircraft for families, with entertainment and a tour of the museum.

German :

Zwei Nachmittage im Museum inmitten von Flugzeugen für Familien mit Animationen und einem Besuch des Museums.

Italiano :

Due pomeriggi di attività al museo in mezzo agli aerei per le famiglie, con intrattenimento e visita al museo.

Espanol :

Dos tardes de actividades en el museo en medio de la aviación para familias, con entretenimiento y una visita al museo.

L’événement Les animations d’hiver au musée de l’Aviation Montélimar a été mis à jour le 2025-11-12 par Montélimar Tourisme Agglomération