Les animations d’octobre à l’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Les animations d’octobre à l’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 1 octobre 2025.
Atelier savants fous | Fusée
Partons à la découverte d’un engin extraordinaire qui nous permet de rejoindre l’espace. Une fusée décolle, mais comment fait-elle ?
Samedi 4 octobre | 15h, sur inscription, de 8 à 11 ans. COMPLET.
Cet évènement fait partie de L’Automne de la science dans les bibliothèques – La tête dans les étoiles, Biblis en folie, 2e édition.
Qualifications tournoi Switch : Just Dance !
Affrontez-vous sur « JUST DANCE » ! Lors de deux phases de qualifications, tentez d’accéder à la finale de ce tournoi de Switch organisé par les bibliothèques du 5e et 6e arrondissements !
Samedi 25 octobre | 14h à 17h30, à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (20 places)
Les Mordus du manga
Viens participer au
projet des Mordus du manga de septembre à décembre. Lis les nouveaux titres en
lice et vote pour ton titre préféré.
De septembre à décembre 2025, à partir de 7 ans.
Les rendez-vous réguliers
Atelier du mercredi : À la manière de Sohi
Mercredi 8 octobre | 14h, sur inscription à partir de 5 ans
Contine-moi une histoire
Samedi 4, 11 et 18 octobre | 10h30 pour les moins de 3 ans
Samedi 11 octobre | 11h à partir de 4 ans (Lire et Faire Lire fête ses 25 ans)
P’tit ciné
Mercredi 15 octobre | 14h30, sur inscription, à partir de 5 ans
Avec les bibliothèque du 5è et 6è
Soirée Jeux de société
Bibliothèque Mohammed Arkoun, le samedi 11 octobre de 18h à 22h.
À venir
Atelier parcours sensoriel avec Pénélope, Finale tournoi Switch, Festival Close Up,
Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi,
Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.
Du mercredi 01 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/