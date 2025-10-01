Les animations d’octobre à l’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Les animations d’octobre à l’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 1 octobre 2025.

Atelier savants fous | Fusée

Partons à la découverte d’un engin extraordinaire qui nous permet de rejoindre l’espace. Une fusée décolle, mais comment fait-elle ?

Samedi 4 octobre | 15h, sur inscription, de 8 à 11 ans. COMPLET.

En savoir plus

Cet évènement fait partie de L’Automne de la science dans les bibliothèques – La tête dans les étoiles, Biblis en folie, 2e édition.

Qualifications tournoi Switch : Just Dance !



Affrontez-vous sur « JUST DANCE » ! Lors de deux phases de qualifications, tentez d’accéder à la finale de ce tournoi de Switch organisé par les bibliothèques du 5e et 6e arrondissements !

Samedi 25 octobre | 14h à 17h30, à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (20 places)

En savoir plus

Les Mordus du manga



Viens participer au

projet des Mordus du manga de septembre à décembre. Lis les nouveaux titres en

lice et vote pour ton titre préféré.

De septembre à décembre 2025, à partir de 7 ans.

En savoir plus

Les rendez-vous réguliers

Atelier du mercredi : À la manière de Sohi



Mercredi 8 octobre | 14h, sur inscription à partir de 5 ans

En savoir plus

Contine-moi une histoire

Samedi 4, 11 et 18 octobre | 10h30 pour les moins de 3 ans

Samedi 11 octobre | 11h à partir de 4 ans (Lire et Faire Lire fête ses 25 ans)



En savoir plus

P’tit ciné

Mercredi 15 octobre | 14h30, sur inscription, à partir de 5 ans

En savoir plus

Avec les bibliothèque du 5è et 6è

Soirée Jeux de société

Bibliothèque Mohammed Arkoun, le samedi 11 octobre de 18h à 22h.

En savoir plus

À venir



Atelier parcours sensoriel avec Pénélope, Finale tournoi Switch, Festival Close Up,

Contine-moi une histoire, P’tit ciné, L’atelier du mercredi,

Tous les mois, découvrez le programme des animations proposées à la bibliothèque L’Heure Joyeuse.

Du mercredi 01 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/