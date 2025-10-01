Les animations d’octobre chez Jump Session Jump Session Vannes
Jump Session 18 Rue Aristide Boucicaut Vannes Morbihan
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-31
2025-10-01
Les animations d’octobre arrivent chez Jump Session !
Entre sport, fun et détente journées illimitées, yoga jump, stage trampoline, pêche au burger … et bien sûr une Halloween Party pleine de surprises ✨
Viens sauter, bouger et t’amuser avec nous tout le mois d’octobre ♀️ .
Jump Session 18 Rue Aristide Boucicaut Vannes 56000 Morbihan Bretagne
