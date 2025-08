LES ANIMATIONS DU CHÂTEAU ROYAL Collioure

LES ANIMATIONS DU CHÂTEAU ROYAL Collioure dimanche 1 septembre 2024.

LES ANIMATIONS DU CHÂTEAU ROYAL

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2024-09-01 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Date(s) :

2024-09-01 2024-09-02 2024-09-03 2024-09-04 2024-09-05 2024-09-06 2024-09-07 2024-09-08 2024-09-09 2024-09-10 2024-09-11 2024-09-12 2024-09-13 2024-09-14 2024-09-15 2024-09-16 2024-09-17 2024-09-18 2024-09-19 2024-09-20

Le Château Royal de Collioure propose des expositions, visites guidées et expériences immersives.

À découvrir

– La Salle immersive Explora (tous les jours)

– L’ exposition permanente « L’exil des républicains espagnols » et « Le camp spécial de Collioure » (tous les jours)

– Les visites guidées (tous les jours)

– Les expositions temporaires

.

Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr

English :

The Château Royal de Collioure offers exhibitions, guided tours and immersive experiences.

Discover:

– The Explora immersive room (daily)

– The permanent exhibition « The exile of the Spanish republicans » and « The special Collioure camp » (daily)

– Guided tours (daily)

– Temporary exhibitions

German :

Das Königliche Schloss von Collioure bietet Ausstellungen, Führungen und immersive Erlebnisse.

Zu entdecken gibt es

– Der Immersive Raum Explora (täglich)

– Die Dauerausstellung « Das Exil der spanischen Republikaner » und « Das Sonderlager Collioure » (täglich)

– Die geführten Besichtigungen (jeden Tag)

– Die temporären Ausstellungen

Italiano :

Lo Château Royal de Collioure offre mostre, visite guidate ed esperienze coinvolgenti.

Scoprire

– La sala immersiva Explora (tutti i giorni)

– La mostra permanente « L’esilio dei repubblicani spagnoli » e « Il campo speciale di Collioure » (tutti i giorni)

– Visite guidate (tutti i giorni)

– Mostre temporanee

Espanol :

El Château Royal de Collioure ofrece exposiciones, visitas guiadas y experiencias inmersivas.

Descubra

– La sala de inmersión Explora (a diario)

– La exposición permanente « El exilio de los republicanos españoles » y « El campamento especial de Collioure » (a diario)

– Visitas guiadas (diarias)

– Las exposiciones temporales

L’événement LES ANIMATIONS DU CHÂTEAU ROYAL Collioure a été mis à jour le 2025-07-02 par OT DE COLLIOURE