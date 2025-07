Les animations du Melting Potes TARBES Tarbes

Les animations du Melting Potes TARBES Tarbes vendredi 1 août 2025.

Les animations du Melting Potes

TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-01

Au programme du mois d’août

Mardi 26 août Café diabète en partenariat avec l’AFD 65 de 17h30 à 19h

Vendredi 1er août Animation musicale avec le groupe CHATANOOGA (rock) de 19h à 22h (repas sur réservation)

Vendredi 29 août Karaoké de 19h à 22h (repas sur réservation)

.

TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 01 20 86 assoras65@gmail.com

English :

August program:

Tuesday August 26: Café diabète in partnership with AFD 65 from 5:30 to 7pm

Friday August 1: Musical entertainment with the group « CHATANOOGA » (rock) from 7pm to 10pm (meal on reservation)

Friday August 29: Karaoke from 7pm to 10pm (meal on reservation)

German :

Auf dem Programm im August stehen

Dienstag, 26. August: Diabetes-Café in Zusammenarbeit mit der AFD 65 von 17.30 bis 19 Uhr

Freitag, 1. August: Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe « CHATANOOGA » (Rock) von 19 bis 22 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Freitag, 29. August: Karaoke von 19 bis 22 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Italiano :

Programma di agosto:

Martedì 26 agosto: Diabetes Café in collaborazione con AFD 65 dalle 17.30 alle 19.00

Venerdì 1 agosto: intrattenimento musicale con il gruppo « CHATANOOGA » (rock) dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Venerdì 29 agosto: Karaoke dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Espanol :

Programa de agosto:

Martes 26 de agosto: Café de la Diabetes en colaboración con AFD 65 de 17.30 a 19.00 h

Viernes 1 de agosto: Animación musical con el grupo « CHATANOOGA » (rock) de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)

Viernes 29 de agosto: Karaoke de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)

L’événement Les animations du Melting Potes Tarbes a été mis à jour le 2025-07-18 par OT de Tarbes|CDT65