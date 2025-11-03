Les animations du Melting Potes TARBES Tarbes
Au programme du mois de novembre
LES LUNDIS
Lundis 3 et 17 novembre
– Atelier Lecture de 14h30 à 16h
– Café langue de 18h à 19h30
Lundis 3,10,17 et 24 novembre
– Aide aux démarches administratives de 14h30 à 17h
LES MARDIS
Mardis 4,18 et 25 novembre
– Aide individuelle au numérique de 11h à 12h
– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h
Mardi 25 novembre
– Café diabète en partenariat avec l’AFD 65
LES MERCREDIS
Mercredis 5,12,19 et 26 novembre
– Atelier collectif avec les Restos du Cœur de 9h30 à 11h30
– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h
Mercredis 5,12,19 et 26 novembre
– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h
LES JEUDIS
Jeudis 6,13,20 et 27 novembre
– Atelier jeux de plateau de 14h30 à 17h
Jeudis 6,13,20 et 27 novembre
– Aide individuelle au numérique de 9h30 à 12h
Jeudi 13 novembre
– Permanence sel de 14h30 à 16h30
LES VENDREDIS
Vendredi 7 novembre
– Animation musicale musique classique avec Benjamin et Johanne de 19h à 22h (repas sur réservation)
Vendredi 14 novembre
– Café Mémoire organisé par l’association France Alzheimer de 14h à 16h
– Animation musicale avec Manu Rodriguez (flamenco) de 19h à 22h (repas sur réservation)
Vendredis 7,14 et 21 novembre
– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h
Vendredi 21 novembre
– Animation musicale avec le groupe Bande à Part (chanson française) de 19h à 22h (repas sur réservation)
Vendredi 28 novembre
– Karaoké de 19h à 22h (repas sur réservation)
TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 01 20 86 assoras65@gmail.com
English :
November program:
MONDAYS
Mondays November 3 and 17
– Reading workshop from 2:30pm to 4pm
– Language Café from 6 to 7:30 pm
Mondays November 3, 10, 17 and 24
– Help with administrative formalities from 2:30 pm to 5 pm
TUESDAYS
Tuesdays November 4, 18 and 25
– Individual digital assistance from 11am to 12pm
– Knitting/sewing workshop from 2.30 pm to 5 pm
Tuesday November 25
– Café diabète in partnership with AFD 65
WEDNESDAYS
Wednesdays November 5, 12, 19 and 26:
– Group workshop with Restos du C?ur from 9:30am to 11:30am
– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5 pm
Wednesdays November 5,12,19 and 26
– Knitting/sewing workshop from 2:30 pm to 5 pm
THURSDAYS
Thursdays November 6,13,20 and 27
– Board games workshop from 2:30 pm to 5 pm
Thursdays November 6,13,20 and 27
– Individual digital assistance from 9:30am to 12pm
Thursday November 13
– Permanence sel from 2:30 pm to 4:30 pm
FRIDAYS
Friday November 7
– Classical music entertainment with Benjamin and Johanne from 7 to 10 pm (meal on reservation)
Friday, November 14
– Café Mémoire organized by the France Alzheimer association from 2pm to 4pm
– Musical entertainment with Manu Rodriguez (flamenco) from 7pm to 10pm (meal on reservation)
Fridays November 7, 14 and 21
– Individual digital assistance from 2:30 p.m. to 5 p.m
Friday November 21
– Musical entertainment with the group Bande à Part (French chanson) from 7pm to 10pm (meal on reservation)
Friday November 28
– Karaoke from 7pm to 10pm (meal on reservation)
German :
Auf dem Programm für den Monat November
MONTAGS
Montag, 3. und 17. November
– Workshop Lesen von 14:30 bis 16:00 Uhr
– Sprachcafé von 18:00 bis 19:30 Uhr
Montag, 3.,10.,17. und 24. November
– Hilfe bei Behördengängen von 14:30 bis 17 Uhr
DIE DIENSTAGE
Dienstag, 4.,18. und 25. November
– Individuelle digitale Hilfe von 11:00 bis 12:00 Uhr
– Strick-/Nähworkshop von 14:30 bis 17:00 Uhr
Dienstag, den 25. November
– Diabetes-Café in Partnerschaft mit der AFD 65
MITTWOCHS
Mittwoch, 5.,12.,19. und 26. November
– Gruppenworkshop mit den Restos du C?ur von 9:30 bis 11:30 Uhr
– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr
Mittwoch, 5.,12.,19. und 26. November
– Strick-/Nähworkshop von 14:30 bis 17:00 Uhr
DONNERSTAGS
Donnerstag, 6.,13.,20. und 27. November:
– Workshop Brettspiele von 14:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag, 6,13,20 und 27. November:
– Individuelle digitale Hilfe von 9:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstag, 13. November
– Sprechstunde Salz von 14.30 bis 16.30 Uhr
FREITAGS
Freitag, den 7. November
– Musikalische Unterhaltung klassische Musik mit Benjamin und Johanne von 19:00 bis 22:00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)
Freitag, den 14. November
– Café Mémoire organisiert von der Vereinigung France Alzheimer von 14h bis 16h
– Musikalische Unterhaltung mit Manu Rodriguez (Flamenco) von 19 bis 22 Uhr (Essen auf Vorbestellung)
Freitag, 7., 14. und 21. November
– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr
Freitag, 21. November:
– Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Bande à Part (französisches Chanson) von 19:00 bis 22:00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)
Freitag, 28. November
– Karaoke von 19:00 bis 22:00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)
Italiano :
Programma di novembre:
LUNEDI
Lunedì 3 e 17 novembre
– Laboratorio di lettura dalle 14.30 alle 16.00
– Caffè linguistico dalle 18.00 alle 19.30
Lunedì 3, 10, 17 e 24 novembre:
– Aiuto per le formalità amministrative dalle 14.30 alle 17.00
MARTEDI
Martedì 4, 18 e 25 novembre:
– Assistenza digitale individuale dalle 11.00 alle 12.00
– Laboratorio di maglia/cucito dalle 14.30 alle 17.00
Martedì 25 novembre
– Diabetes Café in collaborazione con AFD 65
MERCOLEDI
Mercoledì 5, 12, 19 e 26 novembre:
– Laboratorio di gruppo con Restos du C?ur dalle 9.30 alle 11.30
– Aiuto digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00
Mercoledì 5, 12, 19 e 26 novembre:
– Laboratorio di maglia/cucito dalle 14.30 alle 17.00
GIOVEDI
Giovedì 6, 13, 20 e 27 novembre:
– Laboratorio di giochi da tavolo dalle 14.30 alle 17.00
Giovedì 6, 13, 20 e 27 novembre
– Assistenza digitale individuale dalle 9.30 alle 12.00
Giovedì 13 novembre
– Sale dalle 14.30 alle 16.30
VENERDI
Venerdì 7 novembre
– Intrattenimento di musica classica con Benjamin e Johanne dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)
Venerdì 14 novembre
– Café Mémoire organizzato dall’associazione France Alzheimer dalle 14.00 alle 16.00
– Intrattenimento musicale con Manu Rodriguez (flamenco) dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)
Venerdì 7, 14 e 21 novembre:
– Assistenza digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00
Venerdì 21 novembre:
– Intrattenimento musicale con il gruppo Bande à Part (chanson francese) dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)
Venerdì 28 novembre
– Karaoke dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)
Espanol :
Programa de noviembre:
LUNES
Lunes 3 y 17 de noviembre
– Taller de lectura de 14h30 a 16h00
– Café de las lenguas de 18:00 a 19:30
Lunes 3, 10, 17 y 24 de noviembre:
– Ayuda para los trámites administrativos de 14.30 a 17.00 h
MARTES
Martes 4, 18 y 25 de noviembre
– Asistencia digital individual de 11.00 a 12.00 h
– Taller de punto/costura de 14.30 a 17.00 h
Martes 25 de noviembre
– Diabetes Café en colaboración con AFD 65
MIÉRCOLES
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de noviembre:
– Taller en grupo con Restos du Cœur de 9.30 a 11.30 horas
– Ayuda digital individual de 14.30 a 17.00 horas
Miércoles 5, 12, 19 y 26 de noviembre
– Taller de punto de 14.30 a 17.00 h
JUEVES
Jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre
– Taller de juegos de mesa de 14.30 a 17.00 horas
Jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre
– Ayuda digital individual de 9h30 a 12h00
Jueves 13 de noviembre
– Sal de 14h30 a 16h30
VIERNES
Viernes 7 de noviembre
– Animación musical clásica con Benjamin y Johanne de 19:00 a 22:00 (comida previa reserva)
Viernes 14 de noviembre
– Café Mémoire organizado por la asociación France Alzheimer de 14:00 a 16:00 h
– Animación musical con Manu Rodriguez (flamenco) de 19:00 a 22:00 h (comida previa reserva)
Viernes 7, 14 y 21 de noviembre
– Asistencia digital individual de 14h30 a 17h00
Viernes 21 de noviembre:
– Animación musical con el grupo Bande à Part (chanson francesa) de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)
Viernes 28 de noviembre
– Karaoke de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)
