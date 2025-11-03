Les animations du Melting Potes TARBES Tarbes

TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-03

Au programme du mois de novembre

LES LUNDIS

Lundis 3 et 17 novembre

– Atelier Lecture de 14h30 à 16h

– Café langue de 18h à 19h30

Lundis 3,10,17 et 24 novembre

– Aide aux démarches administratives de 14h30 à 17h

LES MARDIS

Mardis 4,18 et 25 novembre

– Aide individuelle au numérique de 11h à 12h

– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h

Mardi 25 novembre

– Café diabète en partenariat avec l’AFD 65

LES MERCREDIS

Mercredis 5,12,19 et 26 novembre

– Atelier collectif avec les Restos du Cœur de 9h30 à 11h30

– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h

Mercredis 5,12,19 et 26 novembre

– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h

LES JEUDIS

Jeudis 6,13,20 et 27 novembre

– Atelier jeux de plateau de 14h30 à 17h

Jeudis 6,13,20 et 27 novembre

– Aide individuelle au numérique de 9h30 à 12h

Jeudi 13 novembre

– Permanence sel de 14h30 à 16h30

LES VENDREDIS

Vendredi 7 novembre

– Animation musicale musique classique avec Benjamin et Johanne de 19h à 22h (repas sur réservation)

Vendredi 14 novembre

– Café Mémoire organisé par l’association France Alzheimer de 14h à 16h

– Animation musicale avec Manu Rodriguez (flamenco) de 19h à 22h (repas sur réservation)

Vendredis 7,14 et 21 novembre

– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h

Vendredi 21 novembre

– Animation musicale avec le groupe Bande à Part (chanson française) de 19h à 22h (repas sur réservation)

Vendredi 28 novembre

– Karaoké de 19h à 22h (repas sur réservation)

+33 5 81 01 20 86 assoras65@gmail.com

English :

November program:

MONDAYS

Mondays November 3 and 17

– Reading workshop from 2:30pm to 4pm

– Language Café from 6 to 7:30 pm

Mondays November 3, 10, 17 and 24

– Help with administrative formalities from 2:30 pm to 5 pm

TUESDAYS

Tuesdays November 4, 18 and 25

– Individual digital assistance from 11am to 12pm

– Knitting/sewing workshop from 2.30 pm to 5 pm

Tuesday November 25

– Café diabète in partnership with AFD 65

WEDNESDAYS

Wednesdays November 5, 12, 19 and 26:

– Group workshop with Restos du C?ur from 9:30am to 11:30am

– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5 pm

Wednesdays November 5,12,19 and 26

– Knitting/sewing workshop from 2:30 pm to 5 pm

THURSDAYS

Thursdays November 6,13,20 and 27

– Board games workshop from 2:30 pm to 5 pm

Thursdays November 6,13,20 and 27

– Individual digital assistance from 9:30am to 12pm

Thursday November 13

– Permanence sel from 2:30 pm to 4:30 pm

FRIDAYS

Friday November 7

– Classical music entertainment with Benjamin and Johanne from 7 to 10 pm (meal on reservation)

Friday, November 14

– Café Mémoire organized by the France Alzheimer association from 2pm to 4pm

– Musical entertainment with Manu Rodriguez (flamenco) from 7pm to 10pm (meal on reservation)

Fridays November 7, 14 and 21

– Individual digital assistance from 2:30 p.m. to 5 p.m

Friday November 21

– Musical entertainment with the group Bande à Part (French chanson) from 7pm to 10pm (meal on reservation)

Friday November 28

– Karaoke from 7pm to 10pm (meal on reservation)

German :

Auf dem Programm für den Monat November

MONTAGS

Montag, 3. und 17. November

– Workshop Lesen von 14:30 bis 16:00 Uhr

– Sprachcafé von 18:00 bis 19:30 Uhr

Montag, 3.,10.,17. und 24. November

– Hilfe bei Behördengängen von 14:30 bis 17 Uhr

DIE DIENSTAGE

Dienstag, 4.,18. und 25. November

– Individuelle digitale Hilfe von 11:00 bis 12:00 Uhr

– Strick-/Nähworkshop von 14:30 bis 17:00 Uhr

Dienstag, den 25. November

– Diabetes-Café in Partnerschaft mit der AFD 65

MITTWOCHS

Mittwoch, 5.,12.,19. und 26. November

– Gruppenworkshop mit den Restos du C?ur von 9:30 bis 11:30 Uhr

– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr

Mittwoch, 5.,12.,19. und 26. November

– Strick-/Nähworkshop von 14:30 bis 17:00 Uhr

DONNERSTAGS

Donnerstag, 6.,13.,20. und 27. November:

– Workshop Brettspiele von 14:30 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 6,13,20 und 27. November:

– Individuelle digitale Hilfe von 9:30 bis 12:00 Uhr

Donnerstag, 13. November

– Sprechstunde Salz von 14.30 bis 16.30 Uhr

FREITAGS

Freitag, den 7. November

– Musikalische Unterhaltung klassische Musik mit Benjamin und Johanne von 19:00 bis 22:00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Freitag, den 14. November

– Café Mémoire organisiert von der Vereinigung France Alzheimer von 14h bis 16h

– Musikalische Unterhaltung mit Manu Rodriguez (Flamenco) von 19 bis 22 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Freitag, 7., 14. und 21. November

– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr

Freitag, 21. November:

– Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Bande à Part (französisches Chanson) von 19:00 bis 22:00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Freitag, 28. November

– Karaoke von 19:00 bis 22:00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Italiano :

Programma di novembre:

LUNEDI

Lunedì 3 e 17 novembre

– Laboratorio di lettura dalle 14.30 alle 16.00

– Caffè linguistico dalle 18.00 alle 19.30

Lunedì 3, 10, 17 e 24 novembre:

– Aiuto per le formalità amministrative dalle 14.30 alle 17.00

MARTEDI

Martedì 4, 18 e 25 novembre:

– Assistenza digitale individuale dalle 11.00 alle 12.00

– Laboratorio di maglia/cucito dalle 14.30 alle 17.00

Martedì 25 novembre

– Diabetes Café in collaborazione con AFD 65

MERCOLEDI

Mercoledì 5, 12, 19 e 26 novembre:

– Laboratorio di gruppo con Restos du C?ur dalle 9.30 alle 11.30

– Aiuto digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00

Mercoledì 5, 12, 19 e 26 novembre:

– Laboratorio di maglia/cucito dalle 14.30 alle 17.00

GIOVEDI

Giovedì 6, 13, 20 e 27 novembre:

– Laboratorio di giochi da tavolo dalle 14.30 alle 17.00

Giovedì 6, 13, 20 e 27 novembre

– Assistenza digitale individuale dalle 9.30 alle 12.00

Giovedì 13 novembre

– Sale dalle 14.30 alle 16.30

VENERDI

Venerdì 7 novembre

– Intrattenimento di musica classica con Benjamin e Johanne dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Venerdì 14 novembre

– Café Mémoire organizzato dall’associazione France Alzheimer dalle 14.00 alle 16.00

– Intrattenimento musicale con Manu Rodriguez (flamenco) dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Venerdì 7, 14 e 21 novembre:

– Assistenza digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00

Venerdì 21 novembre:

– Intrattenimento musicale con il gruppo Bande à Part (chanson francese) dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Venerdì 28 novembre

– Karaoke dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Espanol :

Programa de noviembre:

LUNES

Lunes 3 y 17 de noviembre

– Taller de lectura de 14h30 a 16h00

– Café de las lenguas de 18:00 a 19:30

Lunes 3, 10, 17 y 24 de noviembre:

– Ayuda para los trámites administrativos de 14.30 a 17.00 h

MARTES

Martes 4, 18 y 25 de noviembre

– Asistencia digital individual de 11.00 a 12.00 h

– Taller de punto/costura de 14.30 a 17.00 h

Martes 25 de noviembre

– Diabetes Café en colaboración con AFD 65

MIÉRCOLES

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de noviembre:

– Taller en grupo con Restos du Cœur de 9.30 a 11.30 horas

– Ayuda digital individual de 14.30 a 17.00 horas

Miércoles 5, 12, 19 y 26 de noviembre

– Taller de punto de 14.30 a 17.00 h

JUEVES

Jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre

– Taller de juegos de mesa de 14.30 a 17.00 horas

Jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre

– Ayuda digital individual de 9h30 a 12h00

Jueves 13 de noviembre

– Sal de 14h30 a 16h30

VIERNES

Viernes 7 de noviembre

– Animación musical clásica con Benjamin y Johanne de 19:00 a 22:00 (comida previa reserva)

Viernes 14 de noviembre

– Café Mémoire organizado por la asociación France Alzheimer de 14:00 a 16:00 h

– Animación musical con Manu Rodriguez (flamenco) de 19:00 a 22:00 h (comida previa reserva)

Viernes 7, 14 y 21 de noviembre

– Asistencia digital individual de 14h30 a 17h00

Viernes 21 de noviembre:

– Animación musical con el grupo Bande à Part (chanson francesa) de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)

Viernes 28 de noviembre

– Karaoke de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)

L’événement Les animations du Melting Potes Tarbes a été mis à jour le 2025-10-21 par OT de Tarbes|CDT65