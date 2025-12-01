Les animations du Melting Potes TARBES Tarbes
Les animations du Melting Potes
TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-23
2025-12-01
ATELIERS DU LUNDI
Lundis 1 et 15
– Atelier Lecture de 14h30 à 16h
– Café langue de 18h à 19h30
ATELIERS DU MARDI
Mardis 2,9, 16 et 23
– Atelier couture de 14h30 à 17h00
Mardi 2, 9 et 16
– Aide individuelle au numérique de 11h à 12h
ATELIERS DU MERCREDI
Mercredis 3,10 et 17
– Atelier collectif avec les Restos du Coeur de 9h30 à 11h30
– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h00
– Atelier tricot de 14h30 à 17h00
ATELIERS DU JEUDI
Jeudis 4, 11 et 18
– Aide individuelle au numérique de 9h30 à 12h00
– Atelier jeux de plateau de 14h30 à 17h00
Jeudi 11
– Permanence Sel HaPy à partir de 14h30
ATELIERS DU VENDREDI
Vendredi 5
– Soirée Années 80 avec Dj’s French Touch de 19h00 à 22h00 (repas sur réservation)
Vendredis 5, 12
– Atelier numérique individuel de 9h30 à 12h
– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h00
Vendredi 12
– Animation musicale avec FONKAFONIC (jazz/Funk) 19h00 à 22h00 (repas sur réservation)
Vendredi 19
– KARAOKE de Noël de 19h00 à 22h00 (repas sur réservation)
English :
MONDAY WORKSHOPS
Mondays 1 and 15
– Reading workshop from 2:30pm to 4pm
– Language Café from 6pm to 7:30pm
TUESDAY WORKSHOPS
Tuesdays 2, 9, 16 and 23
– Sewing workshop from 2.30 p.m. to 5.00 p.m
Tuesdays 2, 9 and 16
– Individual digital assistance from 11am to 12pm
WEDNESDAY WORKSHOPS
Wednesdays 3, 10 and 17
– Group workshop with Restos du Coeur from 9:30 to 11:30 a.m
– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5:00 pm
– Knitting workshop from 2:30 pm to 5:00 pm
THURSDAY WORKSHOPS
Thursdays 4, 11 and 18
– Individual digital assistance from 9:30 a.m. to 12:00 p.m
– Board games workshop from 2:30 pm to 5:00 pm
Thursday 11
– Permanence Sel HaPy from 2:30 p.m
FRIDAY WORKSHOPS
Friday 5th
– 80s evening with French Touch DJs from 7:00 pm to 10:00 pm (dinner on reservation)
Fridays 5, 12
– Individual digital workshop from 9:30am to 12pm
– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5:00 pm
Friday 12
– Musical entertainment with FONKAFONIC (jazz/Funk) 7:00 pm to 10:00 pm (meal on reservation)
Friday 19
– Christmas KARAOKE 7:00 pm to 10:00 pm (meal on reservation)
German :
MONTAGSWORKSHOPS
Montag 1 und 15
– Workshop Lesen von 14.30 bis 16 Uhr
– Sprachcafé von 18:00 bis 19:30 Uhr
DIENSTAGSWORKSHOPS
Dienstag, 2,9, 16 und 23
– Nähatelier von 14.30 bis 17.00 Uhr
Dienstag, 2., 9. und 16:
– Individuelle digitale Hilfe von 11:00 bis 12:00 Uhr
MITTWOCHSWORKSHOPS
Mittwoch, 3,10 und 17
– Gruppenworkshop mit den Restos du Coeur von 9:30 bis 11:30 Uhr
– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr
– Strickworkshop von 14:30 bis 17:00 Uhr
DONNERSTAGSWORKSHOPS
Donnerstag, 4., 11. und 18:
– Individuelle digitale Hilfe von 9:30 bis 12:00 Uhr
– Workshop Brettspiele von 14:30 bis 17:00 Uhr
Donnerstag, den 11:
– Sprechstunde Sel HaPy ab 14.30 Uhr
WORKSHOPS AM FREITAG
Freitag, den 5
– 80er-Jahre-Abend mit French Touch Dj?s von 19.00 bis 22.00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)
Freitag, 5., 12:
– Individuelle digitale Werkstatt von 9:30 bis 12:00 Uhr
– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr
Freitag, 12:
– Musikalische Unterhaltung mit FONKAFONIC (Jazz/Funk) 19.00 bis 22.00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)
Freitag, 19:
– Weihnachts-KARAOKE 19.00 bis 22.00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)
Italiano :
LABORATORI DEL LUNEDÌ
Lunedì 1 e 15
– Laboratorio di lettura dalle 14.30 alle 16.00
– Caffè linguistico dalle 18.00 alle 19.30
LABORATORI DEL MARTEDÌ
Martedì 2, 9, 16 e 23
– Laboratorio di cucito dalle 14.30 alle 17.00
Martedì 2, 9 e 16
– Assistenza digitale individuale dalle 11.00 alle 12.00
LABORATORI DEL MERCOLEDÌ
Mercoledì 3, 10 e 17
– Laboratorio di gruppo con Restos du Coeur dalle 9.30 alle 11.30
– Assistenza digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00
– Laboratorio di maglia dalle 14.30 alle 17.00
LABORATORI DEL GIOVEDÌ
Giovedì 4, 11 e 18:
– Aiuto digitale individuale dalle 9.30 alle 12.00
– Laboratorio di giochi da tavolo dalle 14.30 alle 17.00
Giovedì 11
– Sel HaPy dalle 14.30
LABORATORI DEL VENERDÌ
Venerdì 5
– Serata anni ’80 con DJ French Touch dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)
Venerdì 5, 12
– Laboratorio digitale individuale dalle 9.30 alle 12.00
– Aiuto digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00
Venerdì 12
– Intrattenimento musicale con FONKAFONIC (jazz/funk) dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)
Venerdì 19
– KARAOKE natalizio dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)
Espanol :
TALLERES DE LOS LUNES
Lunes 1 y 15
– Taller de lectura de 14h30 a 16h00
– Café de las lenguas de 18:00 a 19:30
TALLERES DE LOS MARTES
Martes 2, 9, 16 y 23
– Taller de costura de 14h30 a 17h00
Martes 2, 9 y 16
– Asistencia digital individual de 11:00 a 12:00
TALLERES DE LOS MIÉRCOLES
Miércoles 3, 10 y 17
– Taller en grupo con Restos du Coeur de 9h30 a 11h30
– Ayuda digital individual de 14:30 a 17:00
– Taller de punto de 14:30 a 17:00
TALLERES DE LOS JUEVES
Jueves 4, 11 y 18
– Ayuda digital individual de 9h30 a 12h00
– Taller de juegos de mesa de 14:30 a 17:00
Jueves 11
– Sel HaPy a partir de las 14:30
TALLERES DEL VIERNES
Viernes 5
– Noche de los 80 con DJ French Touch de 19h a 22h (comida previa reserva)
Viernes 5, 12
– Taller digital individual de 9h30 a 12h00
– Ayuda digital individual de 14h30 a 17h00
Viernes 12
– Animación musical con FONKAFONIC (jazz/funk) de 19:00 a 22:00 h (comida previa reserva)
Viernes 19
– KARAOKE navideño de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)
L’événement Les animations du Melting Potes Tarbes a été mis à jour le 2025-11-21 par OT de Tarbes|CDT65