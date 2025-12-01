Les animations du Melting Potes TARBES Tarbes

Les animations du Melting Potes

ATELIERS DU LUNDI

Lundis 1 et 15

– Atelier Lecture de 14h30 à 16h

– Café langue de 18h à 19h30

ATELIERS DU MARDI

Mardis 2,9, 16 et 23

– Atelier couture de 14h30 à 17h00

Mardi 2, 9 et 16

– Aide individuelle au numérique de 11h à 12h

ATELIERS DU MERCREDI

Mercredis 3,10 et 17

– Atelier collectif avec les Restos du Coeur de 9h30 à 11h30

– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h00

– Atelier tricot de 14h30 à 17h00

ATELIERS DU JEUDI

Jeudis 4, 11 et 18

– Aide individuelle au numérique de 9h30 à 12h00

– Atelier jeux de plateau de 14h30 à 17h00

Jeudi 11

– Permanence Sel HaPy à partir de 14h30

ATELIERS DU VENDREDI

Vendredi 5

– Soirée Années 80 avec Dj’s French Touch de 19h00 à 22h00 (repas sur réservation)

Vendredis 5, 12

– Atelier numérique individuel de 9h30 à 12h

– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h00

Vendredi 12

– Animation musicale avec FONKAFONIC (jazz/Funk) 19h00 à 22h00 (repas sur réservation)

Vendredi 19

– KARAOKE de Noël de 19h00 à 22h00 (repas sur réservation)

English :

MONDAY WORKSHOPS

Mondays 1 and 15

– Reading workshop from 2:30pm to 4pm

– Language Café from 6pm to 7:30pm

TUESDAY WORKSHOPS

Tuesdays 2, 9, 16 and 23

– Sewing workshop from 2.30 p.m. to 5.00 p.m

Tuesdays 2, 9 and 16

– Individual digital assistance from 11am to 12pm

WEDNESDAY WORKSHOPS

Wednesdays 3, 10 and 17

– Group workshop with Restos du Coeur from 9:30 to 11:30 a.m

– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5:00 pm

– Knitting workshop from 2:30 pm to 5:00 pm

THURSDAY WORKSHOPS

Thursdays 4, 11 and 18

– Individual digital assistance from 9:30 a.m. to 12:00 p.m

– Board games workshop from 2:30 pm to 5:00 pm

Thursday 11

– Permanence Sel HaPy from 2:30 p.m

FRIDAY WORKSHOPS

Friday 5th

– 80s evening with French Touch DJs from 7:00 pm to 10:00 pm (dinner on reservation)

Fridays 5, 12

– Individual digital workshop from 9:30am to 12pm

– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5:00 pm

Friday 12

– Musical entertainment with FONKAFONIC (jazz/Funk) 7:00 pm to 10:00 pm (meal on reservation)

Friday 19

– Christmas KARAOKE 7:00 pm to 10:00 pm (meal on reservation)

German :

MONTAGSWORKSHOPS

Montag 1 und 15

– Workshop Lesen von 14.30 bis 16 Uhr

– Sprachcafé von 18:00 bis 19:30 Uhr

DIENSTAGSWORKSHOPS

Dienstag, 2,9, 16 und 23

– Nähatelier von 14.30 bis 17.00 Uhr

Dienstag, 2., 9. und 16:

– Individuelle digitale Hilfe von 11:00 bis 12:00 Uhr

MITTWOCHSWORKSHOPS

Mittwoch, 3,10 und 17

– Gruppenworkshop mit den Restos du Coeur von 9:30 bis 11:30 Uhr

– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr

– Strickworkshop von 14:30 bis 17:00 Uhr

DONNERSTAGSWORKSHOPS

Donnerstag, 4., 11. und 18:

– Individuelle digitale Hilfe von 9:30 bis 12:00 Uhr

– Workshop Brettspiele von 14:30 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, den 11:

– Sprechstunde Sel HaPy ab 14.30 Uhr

WORKSHOPS AM FREITAG

Freitag, den 5

– 80er-Jahre-Abend mit French Touch Dj?s von 19.00 bis 22.00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Freitag, 5., 12:

– Individuelle digitale Werkstatt von 9:30 bis 12:00 Uhr

– Individuelle digitale Hilfe von 14:30 bis 17:00 Uhr

Freitag, 12:

– Musikalische Unterhaltung mit FONKAFONIC (Jazz/Funk) 19.00 bis 22.00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Freitag, 19:

– Weihnachts-KARAOKE 19.00 bis 22.00 Uhr (Essen auf Vorbestellung)

Italiano :

LABORATORI DEL LUNEDÌ

Lunedì 1 e 15

– Laboratorio di lettura dalle 14.30 alle 16.00

– Caffè linguistico dalle 18.00 alle 19.30

LABORATORI DEL MARTEDÌ

Martedì 2, 9, 16 e 23

– Laboratorio di cucito dalle 14.30 alle 17.00

Martedì 2, 9 e 16

– Assistenza digitale individuale dalle 11.00 alle 12.00

LABORATORI DEL MERCOLEDÌ

Mercoledì 3, 10 e 17

– Laboratorio di gruppo con Restos du Coeur dalle 9.30 alle 11.30

– Assistenza digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00

– Laboratorio di maglia dalle 14.30 alle 17.00

LABORATORI DEL GIOVEDÌ

Giovedì 4, 11 e 18:

– Aiuto digitale individuale dalle 9.30 alle 12.00

– Laboratorio di giochi da tavolo dalle 14.30 alle 17.00

Giovedì 11

– Sel HaPy dalle 14.30

LABORATORI DEL VENERDÌ

Venerdì 5

– Serata anni ’80 con DJ French Touch dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Venerdì 5, 12

– Laboratorio digitale individuale dalle 9.30 alle 12.00

– Aiuto digitale individuale dalle 14.30 alle 17.00

Venerdì 12

– Intrattenimento musicale con FONKAFONIC (jazz/funk) dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Venerdì 19

– KARAOKE natalizio dalle 19.00 alle 22.00 (pasto su prenotazione)

Espanol :

TALLERES DE LOS LUNES

Lunes 1 y 15

– Taller de lectura de 14h30 a 16h00

– Café de las lenguas de 18:00 a 19:30

TALLERES DE LOS MARTES

Martes 2, 9, 16 y 23

– Taller de costura de 14h30 a 17h00

Martes 2, 9 y 16

– Asistencia digital individual de 11:00 a 12:00

TALLERES DE LOS MIÉRCOLES

Miércoles 3, 10 y 17

– Taller en grupo con Restos du Coeur de 9h30 a 11h30

– Ayuda digital individual de 14:30 a 17:00

– Taller de punto de 14:30 a 17:00

TALLERES DE LOS JUEVES

Jueves 4, 11 y 18

– Ayuda digital individual de 9h30 a 12h00

– Taller de juegos de mesa de 14:30 a 17:00

Jueves 11

– Sel HaPy a partir de las 14:30

TALLERES DEL VIERNES

Viernes 5

– Noche de los 80 con DJ French Touch de 19h a 22h (comida previa reserva)

Viernes 5, 12

– Taller digital individual de 9h30 a 12h00

– Ayuda digital individual de 14h30 a 17h00

Viernes 12

– Animación musical con FONKAFONIC (jazz/funk) de 19:00 a 22:00 h (comida previa reserva)

Viernes 19

– KARAOKE navideño de 19.00 a 22.00 h (comida previa reserva)

