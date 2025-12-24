Les animations du Melting Potes, TARBES Tarbes
Les animations du Melting Potes
TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-30
2026-01-05
Au programme du mois de janvier 2026
LES LUNDIS
Lundis 12 et 26 janvier
– Atelier Lecture de 14h30 à 16h
– Café langue de 18h à 19h30
Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier
– Aide aux démarches administratives de 14h30 à 17h
LES MARDIS
Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier
– Aide individuelle au numérique de 11h à 12h
– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h
Mardi 27 janvier
– Café diabète en partenariat avec l’AFD 65
LES MERCREDIS
Mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier
– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h
Mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier
– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h
LES JEUDIS
Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier
– Atelier jeux de plateau de 14h30 à 17h
Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier
– Aide individuelle au numérique de 9h30 à 12h
Jeudi 8 janvier
– Permanence sel de 14h30 à 16h30
LES VENDREDIS
Vendredi 9 janvier
– Animation musicale musique classique avec Kashmyr (pop/rock) de 19h à 22h (repas sur réservation)
– Café Mémoire organisé par l’association France Alzheimer de 14h à 16h
Vendredis 9, 16, 23 et 30 janvier
– Permanence CPTS de 9h à 12h
– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h
Vendredi 16 janvier
– Animation musicale avec les Dead Men And the Bigordans (Blue Grass) de 19h à 22h (repas sur réservation)
Vendredi 23 janvier
– Blind test et Quizz Cinéma de 19h à 22h (repas sur réservation)
Vendredi 30 janvier
– Karaoké de 19h à 22h (repas sur réservation)
TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 01 20 86 assoras65@gmail.com
English :
On the agenda for January 2026:
MONDAYS
Mondays January 12 and 26
– Reading workshop from 2:30pm to 4pm
– Language Café from 18h to 19h30
Mondays January 5, 12, 19 and 26
– Help with administrative formalities from 2:30 pm to 5 pm
TUESDAYS
Tuesdays January 6, 13, 20 and 27
– Individual digital assistance from 11am to 12pm
– Knitting/sewing workshop from 2.30 p.m. to 5 p.m
Tuesday January 27
– Café diabète in partnership with AFD 65
WEDNESDAYS
Wednesdays January 7, 14, 21 and 28:
– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5 pm
Wednesdays January 7, 14, 21 and 28
– Knitting/sewing workshop from 2.30 pm to 5 pm
THURSDAYS
Thursdays January 8, 15, 22 and 29
– Board games workshop from 2:30 pm to 5 pm
Thursdays January 8, 15, 22 and 29:
– Individual digital assistance from 9.30am to 12pm
Thursday January 8
– Permanence sel from 2:30 to 4:30 pm
FRIDAYS
Friday, January 9
– Musical entertainment with classical music by Kashmyr (pop/rock) from 7pm to 10pm (meal on reservation)
– Café Mémoire organized by the France Alzheimer association from 2 to 4 p.m
Fridays January 9, 16, 23 and 30
– CPTS office hours: 9am to 12pm
– Individual digital assistance from 2.30 pm to 5 pm
Friday January 16:
– Musical entertainment with the Dead Men And the Bigordans (Blue Grass) from 7pm to 10pm (meal on reservation)
Friday January 23
– Blind test and Cinema Quizz from 7pm to 10pm (meal on reservation)
Friday January 30th
– Karaoke from 7pm to 10pm (meal on reservation)
