Les animations du Melting Potes, TARBES Tarbes

Au programme du mois de janvier 2026

LES LUNDIS

Lundis 12 et 26 janvier

– Atelier Lecture de 14h30 à 16h

– Café langue de 18h à 19h30

Lundis 5, 12, 19 et 26 janvier

– Aide aux démarches administratives de 14h30 à 17h

LES MARDIS

Mardis 6, 13, 20 et 27 janvier

– Aide individuelle au numérique de 11h à 12h

– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h

Mardi 27 janvier

– Café diabète en partenariat avec l’AFD 65

LES MERCREDIS

Mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier

– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h

Mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier

– Atelier tricot/couture de 14h30 à 17h

LES JEUDIS

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier

– Atelier jeux de plateau de 14h30 à 17h

Jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier

– Aide individuelle au numérique de 9h30 à 12h

Jeudi 8 janvier

– Permanence sel de 14h30 à 16h30

LES VENDREDIS

Vendredi 9 janvier

– Animation musicale musique classique avec Kashmyr (pop/rock) de 19h à 22h (repas sur réservation)

– Café Mémoire organisé par l’association France Alzheimer de 14h à 16h

Vendredis 9, 16, 23 et 30 janvier

– Permanence CPTS de 9h à 12h

– Aide individuelle au numérique de 14h30 à 17h

Vendredi 16 janvier

– Animation musicale avec les Dead Men And the Bigordans (Blue Grass) de 19h à 22h (repas sur réservation)

Vendredi 23 janvier

– Blind test et Quizz Cinéma de 19h à 22h (repas sur réservation)

Vendredi 30 janvier

– Karaoké de 19h à 22h (repas sur réservation)

+33 5 81 01 20 86 assoras65@gmail.com

English :

On the agenda for January 2026:

MONDAYS

Mondays January 12 and 26

– Reading workshop from 2:30pm to 4pm

– Language Café from 18h to 19h30

Mondays January 5, 12, 19 and 26

– Help with administrative formalities from 2:30 pm to 5 pm

TUESDAYS

Tuesdays January 6, 13, 20 and 27

– Individual digital assistance from 11am to 12pm

– Knitting/sewing workshop from 2.30 p.m. to 5 p.m

Tuesday January 27

– Café diabète in partnership with AFD 65

WEDNESDAYS

Wednesdays January 7, 14, 21 and 28:

– Individual digital assistance from 2:30 pm to 5 pm

Wednesdays January 7, 14, 21 and 28

– Knitting/sewing workshop from 2.30 pm to 5 pm

THURSDAYS

Thursdays January 8, 15, 22 and 29

– Board games workshop from 2:30 pm to 5 pm

Thursdays January 8, 15, 22 and 29:

– Individual digital assistance from 9.30am to 12pm

Thursday January 8

– Permanence sel from 2:30 to 4:30 pm

FRIDAYS

Friday, January 9

– Musical entertainment with classical music by Kashmyr (pop/rock) from 7pm to 10pm (meal on reservation)

– Café Mémoire organized by the France Alzheimer association from 2 to 4 p.m

Fridays January 9, 16, 23 and 30

– CPTS office hours: 9am to 12pm

– Individual digital assistance from 2.30 pm to 5 pm

Friday January 16:

– Musical entertainment with the Dead Men And the Bigordans (Blue Grass) from 7pm to 10pm (meal on reservation)

Friday January 23

– Blind test and Cinema Quizz from 7pm to 10pm (meal on reservation)

Friday January 30th

– Karaoke from 7pm to 10pm (meal on reservation)

