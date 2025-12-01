[Les animations du Well’ !] Concert de Big Sons of Blues Saint-Satur

[Les animations du Well’ !] Concert de Big Sons of Blues Saint-Satur jeudi 11 décembre 2025.

La Cabarette Saint-Satur Cher

Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11 22:30:00

2025-12-11

Les animations de décembre !!
Venez vibrer au rythme du blues authentique avec le duo Big Sons of Blues ! Des musiciens passionnés qui font renaître l’âme du Delta et des clubs mythiques du Chicago   .

La Cabarette Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 50 08 11 29  team@wellingreen.com

December events!

