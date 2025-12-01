[Les animations du Well’ !] Concert de Big Sons of Blues Saint-Satur
[Les animations du Well’ !] Concert de Big Sons of Blues
La Cabarette Saint-Satur Cher
Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11 22:30:00
2025-12-11
Les animations de décembre !!
Venez vibrer au rythme du blues authentique avec le duo Big Sons of Blues ! Des musiciens passionnés qui font renaître l’âme du Delta et des clubs mythiques du Chicago .
English :
December events!
