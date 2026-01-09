Les animations familiales au musée de l’Aviation de Chasse Musée Européen de L’Aviation de Chasse Montélimar
Musée Européen de L’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar Drôme
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11 2026-02-18
A l’occasion des vacances de février, deux après-midis insolites parmi les avions !
Au programme: simulateur de vol, visite du musée, ouvertures de cockpits, jeu de piste, ateliers créatifs, stand de livres aéronautique et bien d’autres…
Musée Européen de L’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com
English :
For the February vacations, two unusual afternoons among the airplanes!
On the program: flight simulator, museum tour, cockpit openings, treasure hunt, creative workshops, aeronautical book stand and much more…
