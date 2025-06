Les Animations Familiales au musée de l’aviation Musée Européen de l’Aviation de Chasse Montélimar 2 juillet 2025 14:00

Drôme

Les Animations Familiales au musée de l’aviation Musée Européen de l’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02 18:00:00

Date(s) :

2025-07-02

A l’occasion des vacances d’été, notre équipe de bénévoles sera heureuse de vous faire découvrir ce qui se passe loin des yeux, où les visiteurs ne peuvent pas se rendre alors suivez le guide !

.

Musée Européen de l’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com

English :

During the summer vacations, our team of volunteers will be happy to show you what’s happening out of sight, where visitors can’t go: so follow the guide!

German :

Während der Sommerferien zeigt Ihnen unser Team von Freiwilligen gerne, was sich abseits der Augen abspielt, wo Besucher nicht hinkommen können: Folgen Sie also dem Führer!

Italiano :

Durante le vacanze estive, il nostro team di volontari sarà lieto di mostrarvi cosa succede fuori dalla vista, dove i visitatori non possono andare: seguite la guida!

Espanol :

Durante las vacaciones de verano, nuestro equipo de voluntarios estará encantado de mostrarle lo que ocurre fuera de la vista, donde los visitantes no pueden ir: ¡así que siga la guía!

L’événement Les Animations Familiales au musée de l’aviation Montélimar a été mis à jour le 2025-06-16 par Montélimar Tourisme Agglomération