mercredi 21 octobre 2026 · Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome · Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Les Animations Familiales au musée de l’Aviation

Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Gratuit -7 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

A l’occasion des vacances d’automne, le musée vous donne rendez-vous pour deux après-midi insolites parmi les avions !

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Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com

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English :

To celebrate the fall break, the museum invites you to join us for two unique afternoons among the airplanes!

L’événement Les Animations Familiales au musée de l’Aviation Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération