Les Animations Familiales au musée de l’Aviation Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar
mercredi 21 octobre 2026 · Chemin de l'Entrée de l'Aérodrome · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Les Animations Familiales au musée de l’Aviation
Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Gratuit -7 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
A l’occasion des vacances d’automne, le musée vous donne rendez-vous pour deux après-midi insolites parmi les avions !
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Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Aérodrome de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 49 contact@meacmtl.com
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English :
To celebrate the fall break, the museum invites you to join us for two unique afternoons among the airplanes!
L’événement Les Animations Familiales au musée de l’Aviation Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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