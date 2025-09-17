Les animations « Nature » du Petit Fleury Bourbon-Lancy

Les animations « Nature » du Petit Fleury Bourbon-Lancy mercredi 17 septembre 2025.

Les animations « Nature » du Petit Fleury

Le Petit Fleury Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-20 2025-09-24 2025-09-30 2025-10-08 2025-10-11

Le site du Petit Fleury a fait peau neuve. Nous vous invitons donc à venir découvrir ou le re-découvrir ce trésor local à travers une programmation variée.

Du 10 septembre au 4 octobre 2025, les occasions sont nombreuses pour enfiler ses baskets et observer la faune et la flore locales. Venez découvrir la loutre d’Europe, la Loire, ses poissons et ses oiseaux et rencontrez des professionnels de l’eau (pêcheur, technicien, herboriste). Réservations à la mairie de Bourbon-Lancy au 03 85 89 23 23. Retrouvez toute la programmation sur le site internet de Bourbon-Lancy www.bourbon-lancy.fr .

Le Petit Fleury Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23

English : Les animations « Nature » du Petit Fleury

German : Les animations « Nature » du Petit Fleury

Italiano :

Espanol :

L’événement Les animations « Nature » du Petit Fleury Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-09-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)