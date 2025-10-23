Les animaux à la tombée de la nuit

Ambillou Indre-et-Loire

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24 20:30:00

2026-03-24

Frontière temporelle entre le jour et la nuit, le crépuscule offre la possibilité de croiser les habitants de ces deux mondes chouette, biche, renard… Une progression silencieuse et des sens en éveil seront nécessaires pour profiter pleinement de l’ambiance forestière à la tombée du jour.

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

A temporal frontier between day and night, twilight offers the chance to encounter the inhabitants of both worlds: owl, doe, fox? To fully enjoy the forest atmosphere at dusk, you’ll need to make your way silently and keep your senses alert.

German :

Die Dämmerung ist die zeitliche Grenze zwischen Tag und Nacht und bietet die Möglichkeit, den Bewohnern dieser beiden Welten zu begegnen: Eulen, Rehen, Füchsen? Um die Atmosphäre des Waldes in der Abenddämmerung zu genießen, müssen Sie sich leise bewegen und Ihre Sinne schärfen.

Italiano :

Sulla frontiera temporale tra il giorno e la notte, il crepuscolo offre la possibilità di incrociare gli abitanti di questi due mondi: gufi, cervi, volpi? Per godere appieno dell’atmosfera della foresta al crepuscolo, dovrete farvi strada in silenzio e tenere i sensi all’erta.

Espanol :

En la frontera temporal entre el día y la noche, el crepúsculo ofrece la posibilidad de cruzarse con los habitantes de estos dos mundos: búho, cierva, zorro.. Para disfrutar plenamente de la atmósfera del bosque al anochecer, tendrás que abrirte paso en silencio y mantener los sentidos alerta.

