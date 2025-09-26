Les animaux au clair de lune Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Les animaux au clair de lune Longère de la Bégraisière Saint-Herblain vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 19:30 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Dans la pénombre, partez sur les sentiers à la découverte des animaux nocturnes. Les sons et formes étranges révélés par la nuit ont de tous temps stimulé notre imagination. Émerveillez-vous et profitez de cette ambiance particulière.Proposé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO 44).

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/les-animaux-au-clair-de-lune-2/