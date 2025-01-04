Les animaux chantent Noël Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse

Les animaux chantent Noël

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-01-04 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-20

Les animaux de la Garenne s’installent au château et vous réservent de jolies surprises… Écureuils, lapins, hérissons, chevreuils, rennes, sangliers, chouettes, renards et autres animaux s’installent dans ce lieu enchanteur pour tenir leur festin annuel !

Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

The animals of La Garenne take up residence at the château, and have some lovely surprises in store for you? Squirrels, rabbits, hedgehogs, roe deer, reindeer, wild boar, owls, foxes and other animals are taking up residence in this enchanting setting for their annual feast!

