Les animaux dans l’art Bibliothèque Intercommunale Portes De Vassivière Eymoutiers

Les animaux dans l'art samedi 4 octobre 2025.

Samedi 4 octobre, 15h30 Bibliothèque Intercommunale Portes De Vassivière Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-04T15:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Les animaux dans l’art – Musée numérique Micro-Folie des Portes de Vassivière
Découvrez comment les animaux ont été représentés à travers les œuvres d’art, puis participez à un atelier ludique. Jeux et activités interactives permettront aux enfants et aux familles d’explorer la créativité et d’appréhender l’art de manière amusante et participative.

Bibliothèque Intercommunale Portes De Vassivière 1 avenue de la Paix 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555692197 http://www.bibliotheque-portesdevassiviere.fr
