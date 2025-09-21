Les animaux dans l’art préhistorique : le bison gravé Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Les animaux dans l’art préhistorique : le bison gravé Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

À partir de 7 ans.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Voici une nouvelle approche de l’art préhistorique avec en toile de fond le monde animal et en vedette le bison ! Ce dernier apparaît souvent dans les œuvres de nos lointains ancêtres.

Après une présentation de l’art paléolithique, de ses supports et de ses motifs, les enfants sont amenés à se glisser dans la peau des premiers artistes et à reproduire le bison en gravant une plaque d’argile. Ils repartnt avec leur production.

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France http://www.musee-archeologienationale.fr Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

Atelier créatif

© MAN / Valorie Gô