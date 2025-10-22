Les animaux dans les musées Rouen
Les animaux dans les musées Rouen mercredi 18 février 2026.
Les animaux dans les musées
Esplanade Marcel Duchamps Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Une visite pour les petits (et les grands) à la découverte des animaux qui se cachent dans les musées.
Points clés
Safari muséal
De 7 à 77 ans !
En famille
Nouveaux parcours dans 2 musées
Saurez-vous les repérer dans les collections des musées rouennais ?
Ils se cachent dans les collections des musées de la Céramique ou du Secq des Tournelles selon les dates.
Chauve-souris, licornes, ours, dragons ou poissons sont autant d’animaux à retrouver dans cette visite de plumes et d’écailles qui vous révélera de bien surprenantes histoires sur le patrimoine du fer et de la céramique.
A partir de 7 ans.
Durée de la visite 1h
1 adulte accompagnant pour 4 enfants maximum
Les animaux au musée du Secq des Tournelles
Mercredis 22 et 29 octobre, 18 et 25 février, 4 mars de 15h à 16h
Les animaux au musée de la Céramique
Musée actuellement fermé .
Esplanade Marcel Duchamps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
