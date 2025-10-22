Les animaux dans les musées

Esplanade Marcel Duchamps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Une visite pour les petits (et les grands) à la découverte des animaux qui se cachent dans les musées.

Points clés

Safari muséal

De 7 à 77 ans !

En famille

Nouveaux parcours dans 2 musées

Saurez-vous les repérer dans les collections des musées rouennais ?

Ils se cachent dans les collections des musées de la Céramique ou du Secq des Tournelles selon les dates.

Chauve-souris, licornes, ours, dragons ou poissons sont autant d’animaux à retrouver dans cette visite de plumes et d’écailles qui vous révélera de bien surprenantes histoires sur le patrimoine du fer et de la céramique.

A partir de 7 ans.

Durée de la visite 1h

1 adulte accompagnant pour 4 enfants maximum

Les animaux au musée du Secq des Tournelles

Mercredis 22 et 29 octobre, 18 et 25 février, 4 mars de 15h à 16h

Les animaux au musée de la Céramique

Musée actuellement fermé .

Esplanade Marcel Duchamps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Les animaux dans les musées

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les animaux dans les musées Rouen a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Rouen tourisme