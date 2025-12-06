Les animaux de la ferme, jeux de société, tatouage, décoration de Noël et chalet des associations

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

14h-17h, marché couvert animations de Noël proposées par l’union commerciale et artisanale de Garazi-Baigorri

-Les animaux de la ferme pour le bonheur des tous petits (poules, canards, chèvres, etc) !

-Les ateliers de Chloë animation tatouage.

-Jeux de société avec Komedia.

-Barbe à papa, atelier tatoo, décoration de Noël en bois, chocolat chaud et gaufres, animations proposées par Familles Rurales Guzientzat.

10h30-17h30, Chalet des associations, rue d’Uhart boutique de l’US Nafarroa boissons chaudes, gourmandises et autres surprises ! .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ucagarazibaigorri@orange.fr

English :

L’événement Les animaux de la ferme, jeux de société, tatouage, décoration de Noël et chalet des associations Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Pays Basque