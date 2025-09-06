Les animaux de la ferme pédagogique René-Binet dans le 18e arrondissement Jardin René-Binet Paris

Les animaux de la ferme pédagogique René-Binet dans le 18e arrondissement Jardin René-Binet Paris samedi 6 septembre 2025.

Venez à la rencontre des médiateurs et médiatrices de la Ferme de Paris pour découvrir les besoins des animaux qui y résident. Cette ferme pédagogique accueille des chèvres naines, des moutons d’Ouessant, mais aussi des poules, des dindons ou encore des lapins, au sein d’enclos et pâtures garantissant leur bien-être. Vous pourrez aussi découvrir les cultures présentes au potager, dans l’allée aromatique, et admirer le verger en chandelier.

Aménagée depuis la fin de l’année 2019, la ferme urbaine pédagogique est implantée au fond du square Binet, avec son verger. Un lieu unique de nature en ville, ouvert à tou.te.s dans le 18e. Elle propose des animations pour les enfants des écoles et des centres de loisirs. De nombreuses activités y sont proposées. Des visites, ateliers voire conférences sont organisées pour sensibiliser les petits et les grands à l’agriculture urbaine tout en présentant les différents types d’élevages adaptés à la ville.

Ouverture :

Samedi 13 septembre

Samedi 20 septembre

Samedi 27 septembre

Samedi 4 octobre

Samedi 11 octobre

Samedi 18 octobre

Samedi 25 octobre

La ferme urbaine pédagogique est un outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine et au bien-être animal. Rendez-vous à la ferme René Binet tous les samedis pour en discuter !

Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

samedi

de 13h30 à 18h45

gratuit Tout public.

Jardin René-Binet
54 rue René Binet
75018 Paris

