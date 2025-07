Les animaux de la forêt Saint-Julien-Chapteuil

Les animaux de la forêt Saint-Julien-Chapteuil lundi 7 juillet 2025.

Les animaux de la forêt

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-08-22 15:30:00

2025-07-07

À poney, tenu en main par un accompagnant, aventuriers petits et grands explorent le chemin forestier à la recherche des animaux de la forêt.

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

On a pony, held in hand by a companion, adventurers young and old explore the forest path in search of forest animals.

German :

Auf Ponys, die von einer Begleitperson an der Hand gehalten werden, erkunden kleine und große Abenteurer den Waldweg auf der Suche nach den Tieren des Waldes.

Italiano :

In sella a un pony, tenuti per mano da un compagno, avventurieri grandi e piccini esplorano il sentiero della foresta alla ricerca degli animali del bosco.

Espanol :

Subidos a un poni y de la mano de un compañero, aventureros jóvenes y mayores exploran el camino del bosque en busca de sus animales.

