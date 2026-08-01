Informations pratiques

Croix-Mare

Les animaux de l’éclipse

140 D5 Croix-Mare Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez les animaux qui peuplent nos campagnes pendant la nuit, au cours d’une balade au crépuscule. Entre chouette et chauves-souris, il sera également possible d’observer l’éclipse solaire (prévoir lunettes homologuées). .

140 D5 Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

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English : Les animaux de l’éclipse

L’événement Les animaux de l’éclipse Croix-Mare a été mis à jour le 2026-08-07 par Yvetot Normandie Tourisme