Les animaux de l’éclipse Croix-Mare
mercredi 12 août 2026 · Croix-Mare
Informations pratiques
Croix-Mare
Les animaux de l’éclipse
140 D5 Croix-Mare Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Découvrez les animaux qui peuplent nos campagnes pendant la nuit, au cours d’une balade au crépuscule. Entre chouette et chauves-souris, il sera également possible d’observer l’éclipse solaire (prévoir lunettes homologuées). .
140 D5 Croix-Mare 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com
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English : Les animaux de l’éclipse
L’événement Les animaux de l’éclipse Croix-Mare a été mis à jour le 2026-08-07 par Yvetot Normandie Tourisme