Les animaux de Michel Thersiquel Douarnenez

Les animaux de Michel Thersiquel
Place de l’Enfer Douarnenez Finistère
Début : 2026-02-18 16:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
A partir de l’exposition photographique découvre de façon ludique la place des animaux dans les traditions grâce à des jeux et des histoires amusantes durée 45 minutes .
Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
