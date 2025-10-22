Les animaux de nuit se réveillent pour fêter Halloween Saint-Jans-Cappel

Les animaux de nuit se réveillent pour fêter Halloween Saint-Jans-Cappel mercredi 22 octobre 2025.

Les animaux de nuit se réveillent pour fêter Halloween

2000, route du Parc Saint-Jans-Cappel Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Halloween approche à grands pas, les chauves-souris, les chouettes, les araignées et autres acolytes de dame sorcière se préparent à festoyer sur le Mont noir. Partons à la découverte de ces animaux un peu ragoûtants mais tellement fascinants. Pensez à votre lampe de poche et de bonnes chaussures de randonnée. Les enfants seront obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Halloween approche à grands pas, les chauves-souris, les chouettes, les araignées et autres acolytes de dame sorcière se préparent à festoyer sur le Mont noir. Partons à la découverte de ces animaux un peu ragoûtants mais tellement fascinants. Pensez à votre lampe de poche et de bonnes chaussures de randonnée. Les enfants seront obligatoirement accompagnés d’un adulte. .

2000, route du Parc Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Halloween is just around the corner, and bats, owls, spiders and other acolytes of lady witch are preparing to feast on the Mont Noir. Let’s set off to discover these unsavory but fascinating animals. Don’t forget your flashlight and good hiking boots. Children must be accompanied by an adult.

German :

Halloween steht vor der Tür und Fledermäuse, Eulen, Spinnen und andere Helfershelfer von Frau Hexe bereiten sich auf ein Festmahl auf dem Schwarzen Berg vor. Machen wir uns auf den Weg, um diese etwas unappetitlichen, aber so faszinierenden Tiere zu entdecken. Denken Sie an Ihre Taschenlampe und gute Wanderschuhe. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Italiano :

Halloween si avvicina rapidamente e i pipistrelli, i gufi, i ragni e gli altri accoliti di Lady Witch si preparano a banchettare con il Mont Noir. Partiamo alla scoperta di questi animali sgradevoli ma affascinanti. Non dimenticate la torcia e buone scarpe da trekking. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Espanol :

Halloween se acerca rápidamente, y los murciélagos, búhos, arañas y otros acólitos de Lady Bruja se preparan para darse un festín en el Mont Noir. Salgamos a descubrir a estos animales tan desagradables como fascinantes. No olvide su linterna y unas buenas botas de montaña. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

L’événement Les animaux de nuit se réveillent pour fêter Halloween Saint-Jans-Cappel a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme